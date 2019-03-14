豬卡索長大了！一幅畫拍出12萬元　作品被Swatch做成錶

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來自南非開普敦的天才藝術家「豬卡索（Pigcasso）」今年4歲了！日前，豬卡索的一幅畫以近4000美元（約新台幣12.3萬元）高價售出，這份收入被利用於提升動物福利；牠的作品在倫敦、柏林展覽、出售，每幅抽象畫作要價上千美元，為動物避難農場（Farm Sanctuary SA）的員工與動物夥伴們發聲。

據CBS報導，2016年5月，動物解放運動家萊夫森（Joanne Lefson）從屠宰場中將這隻1個月大的小豬拯救出來，她在「60 Second Docs」的採訪中說到，「豬卡索絕對知道自己在做些什麼。牠用複雜的畫作喚起社會關注，提醒世人們這些可怕的事情正在發生，也養活了避難所的員工，資助其他動物夥伴的生活。」

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▲▼豬卡索叼著畫筆在畫布上創作的模樣十分專業，幾乎沒有一絲猶豫。（圖／路透）

避難農場的飼育員表示，豬是相當好動的動物，於是一開始他們準備了足球與橄欖球，但豬卡索似乎都不感興趣，「她（豬卡索）幾乎摧毀了一切，除了這些畫筆，我當時想，『天啊！這也許有什麼道理。』」

豬卡索並沒有花費太多時間「學習」，只是叼起畫筆就在畫布上創造出這些驚人的大作，並在國際上受到歡迎。牠的作品也受到瑞士手錶製造商斯沃琪（Swatch）欣賞，製作成錶盤與錶帶販售。

▼豬卡索創作以外的時間，大多都在吃飯、睡覺和閒逛。（圖／路透）