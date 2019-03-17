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開水試溫度搞威柴飆罵30秒　氣噗噗伸手推美容師：你走開啦！

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▲▼開水試溫...搞威柴暴氣飆罵30秒　伸手推美容師：我不洗澡！（圖／有點毛毛的／網友Lee Paggy提供）

▲柴：試水溫拿走開一點！（圖／有點毛毛的／網友Lee Paggy提供）

寵物小組／採訪報導

美容師被言語霸凌！台北市有名美容師Lee Paggy日前分享一段逗趣影片，這天常來光臨的黑柴Curry來到美容室洗澡，同事只是打開水龍頭要試溫度，都還沒把身體淋濕就被牠一掌推開。躲在角落的Curry火力全開，嗷嗷抱怨超過30秒，耳朵開飛機飆罵美容師的模樣，讓許多網友跟著笑翻。

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畫面中，Curry坐在洗狗槽的角落，看到有人拿起水龍頭，馬上用前腳抵住她的手，一邊嗷嗷叫，彷彿在抱怨著「你走開啦！」，完全不給美容師靠近的機會。Lee Paggy笑說，1歲多的Curry是店裡的常客，從小就愛頂嘴，明明不怕洗澡，但每次淋濕之前都要先嗆聲兩句，「其實牠洗澡的時候非常乖，只是意見很多」，同事覺得好笑片隨手拍下來。

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這段影片分享到臉書社團「有點毛毛的」之後，許多網友看完紛紛留言笑說，「汪汪洗個澡，怕成那樣」、「這隻是有混到哈士奇？」、「柴柴真的好愛講話」、「柴柴不是罵人是罵蓮蓬頭」、「試水溫拿遠一點啦，再拿過來我要叫囉」、「汪：我...最..後警告妳..不要過來哦（抖）」。

關鍵字： 柴犬洗澡試溫美容師黑柴

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「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

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