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新北橘貓右臉破3洞「大面積壞死」　手術清創1個月變超美

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▲▼新北橘貓右臉破3洞「大面積壞死」　手術清創1個月變超美。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處救回一隻受傷貓隻，右臉大面積受傷。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處日前接獲民眾通報，1隻橘斑母貓頭部和臉部嚴重外傷，右臉破3個洞大面積壞死，中和動物救援隊隨即派員緊急救援，動保員郭新典將受傷貓隻送至中和區動物之家，歷經多次清創包紮及2次手術清創，5週後終於讓傷口復原，還牠一張淨白臉蛋，同時也找到領養人。

▲▼新北橘貓右臉破3洞「大面積壞死」　手術清創1個月變超美。（圖／新北市動保處提供）

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▲▼橘貓的右臉破洞，歷經多次清創包紮及2次手術清創才復原。

▲▼新北橘貓右臉破3洞「大面積壞死」　手術清創1個月變超美。（圖／新北市動保處提供）

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通報民眾林小姐表示，受傷的橘貓出沒地點有許多圍籬和雜物，可能在鑽來鑽去或跳上跳下時受傷，也有可能是和其它街貓打架受傷，小傷口感染後變成大傷口。當地愛心人士協助將外傷橘貓以誘捕籠誘捕，由於街貓不親人，無法送至動物醫院治療，因此通報動保處協助救治牠。

▲▼新北橘貓右臉破3洞「大面積壞死」　手術清創1個月變超美。（圖／新北市動保處提供）

▲橘貓恢復成漂亮的臉蛋。

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動保員郭新典救援到臉部外傷橘貓隨即送至中和區動物之家。一眼可以見到牠臉頰右側及右耳根旁的皮膚有大面積壞死，且有膿樣分泌物，在獸醫師黃繼霆評估後先以清創包紮治療，歷經每日清傷口換包紮1週後，傷口感染情況初步獲得控制，再以手術清創縫合。由於臉頰右側缺損皮膚面積較大，20天後再次手術清創縫合，最後才讓傷口完全癒合，收容期間也已經完成手術絕育，2月中旬由協助救援的林小姐認養照顧。

關鍵字： 橘貓壞死新北市動保處清創

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