洗完5分鐘...小白放風回來變「綠色刺蝟」　媽崩潰萬人笑翻！

▲狗狗開心放風回來，飼主都要哭了。（圖／網友Peppa Yeh授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

狗狗開心放風苦了飼主！日前一名女飼主Peppa Yeh動手幫家裡的馬爾濟斯弟弟洗澡，吹完毛讓牠到旁邊的草皮放風上廁所，沒想到回來變成綠色刺蝟，身上沾滿鬼針草，抬頭露出無辜的表情呵呵笑，讓馬麻看了崩潰直呼，「我魂去了一半...」照片分享出來笑翻萬名網友。

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▲飼主花費1個多小時才把鬼針草清理乾淨。

飼主Peppa Yeh無奈表示，當時是想洗完澡讓弟弟走一走解放，「結果牠先一步偷溜，走到附近荒廢的空地歡樂地跑起來」，回來就變這副德性，表情還很無辜。畫面中，弟弟不僅把身體弄得髒兮兮，毛髮中還卡著細小的鬼針草，一臉滿足的坐在椅子上，還在回味剛剛到草地玩耍的時光，馬麻只好搭配針梳，親自一根一根拔下來，花費1個多小時才清乾淨，讓她好笑又好氣的直呼，「要把牠抓來燉湯了啦！」

▲▼弟弟平常是個稱職的保姆，常陪小主人到處遊玩。

這組照片被分享到「爆料公社」之後，許多網友看完紛紛留言笑說，「不如就三杯吧」、「狗兒表示：奴才 你驚不驚喜？意不意外！」、「為了確認狗狗的腿還在，請版主在po一次狗狗的照片」、「 好崩潰工程」、「這個用針梳很快就可以處理完～我家回山上必會滿身戰鬥品」。

▲弟弟和妹妹的身材呈現強烈對比。



也有其他人分享自身的悲慘經驗，「還好還好～完澡跑去滾死賴蛤蟆比較崩潰，而且味道很可怕，要沖半天身上詭異的東西才沖掉」、「我家的也是超愛去田裡滾泥巴...」、「我家的4隻一起去吃現做牛糞」、「我家上次送洗回來不到一小時出去上廁所掉到水溝變黑狗！」