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帶毛小孩來健檢吧！　「嬌寵醫生」巡迴義診第一站在寵物雲新莊店

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▲帶毛小孩來做健康檢查吧！　「嬌寵醫生」巡迴義診第一站在新莊。（圖／嬌寵醫生提供）

▲喵：我應該很健康吧！（圖／嬌寵醫生提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

幫毛小孩做個健康檢查吧！東森寵物雲和「嬌寵醫生」寵物醫療平台合作，從3月起一直到6月份，將在各間分店與好朋友野餐日進行巡迴義診服務，而且完全不收任何費用，有任何毛小孩身體狀況的問題，醫師也會熱心回答喔！

▼陳正倫醫師幫毛小孩義診。

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▲「嬌寵醫生」陳正倫醫師。（圖／嬌寵醫生提供）

毛小孩跟人一樣，總會有生病、身體不舒服的時候，但是牠們沒辦法透過言語表達，一般爸爸媽媽沒有相關的醫療背景，很可能忽略牠們傳達出來的訊息，這時就需要專業醫師團隊的協助。這次參與巡迴義診的陳正倫醫師已從事義診服務超過2年的時間，看過上千隻毛小孩，他深知寵物醫療的重要性，因此熱心義診，還首創了行動醫療的APP。

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▼平時的疑問可以在義診時得到解答。

▲「嬌寵醫生」陳正倫醫師。（圖／嬌寵醫生提供）

陳正倫醫師多年前照顧一隻後軀癱瘓無法自行排遺的棄貓「貓兩拳」，雖然經過了六年把屎把尿的照顧，但貓咪最後仍因尿毒症引起的腎臟衰竭過世，讓他深切體會到居家照護的重要性，而一般人並沒有醫療背景，往往在毛小孩生病時不知所措，因此以行動醫療車的概念，設計了「嬌寵醫生APP」，希望提供最方便、最即時的醫療照護，同時更結合行動支付和分期付款功能，讓照顧毛小孩不再是負擔。

▼「嬌寵醫生」App標示出住家附近的醫院和美容院。（圖／翻攝自App介面，下同。）

「嬌寵醫生」app。（圖／翻攝自app介面）

「嬌寵醫生」寵物醫療平台改變過去病人尋找醫師的模式，透過App為飼主媒合獸醫師到府看診，減輕爸爸媽媽帶生病寵物出門的不便，也免去毛小孩離開熟悉的環境看診的恐慌感，而獸醫師也不再只是被動等病人到來，轉為主動的角色，宛如寵物界的Uber。

▼App點一點就可以進行預約。

「嬌寵醫生」app。（圖／翻攝自app介面）

▼掃描下載「嬌寵醫生APP」。

「嬌寵醫生」app。（圖／翻攝自app介面）

陳正倫醫師
現職：嬌寵醫生創辦人兼執行長
經歷：板橋仁愛家畜醫院主治醫師、全國動物醫院主治醫師/分院長

【3月份義診時間】

第一場
時間：2019/03/23（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號）

第二場
時間：2019/03/30（六）10:00-19:00
地點：好朋友野餐日萌寵市集（台北大直美堤河濱公園）

【4月份義診時間】

第一場
時間：2019/04/06（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲板橋店（新北市三重區四川路1段136號）

第二場
時間：2019/04/13（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲三和店（新北市三重區三和路2段164號1、2樓）

第三場
時間：2019/04/20（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲士林店（台北市士林區文林路66號地下室、68號1樓）

第四場
時間：2019/04/27（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲北投店（台北市北投區中和街317號1樓）

【5月份義診時間】

第一場
時間：2019/05/04（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲通化店（台北市大安區基隆路2段118號）

第二場
時間：2019/05/11（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲ATT概念館（台北市中山區敬業三路123號3樓13-4櫃位）

第三場
時間：2019/05/18（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲頭份店（苗栗縣頭份鎮中華路1307號）

第四場
時間：2019/05/25（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹南店（苗栗縣竹南鎮延平路166號）

【6月份義診時間】

第一場
時間：2019/06/01（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場
時間：2019/06/08（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場
時間：2019/06/15（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場
時間：2019/06/22（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

關鍵字： 健康檢查義診東森寵物雲商店好朋友野餐日

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