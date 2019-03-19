毛孩宅在家也會染蟲？預防蟲蟲危機必做這件事！

▲社團法人高雄市獸醫師公會高振庸理事長表示每月定期驅蟲最安全。

圖、文／健康醫療網記者陳佳慧提供

大多數飼主都會帶著自家毛小孩出門散步玩耍，不過出門在外，更要當心把惱人的壁蝨帶回家，因此，保護毛孩防護措施可得做好萬全準備。不過獸醫師仍提醒，即使毛孩不出門，害蟲還是有可能經由人從戶外帶進家門，想要避免蟲蟲危機，最好的辦法就是定期驅蟲。

社團法人高雄市獸醫師公會高振庸理事長表示，壁蝨叮咬會造成狗狗感染艾莉希體症、肝簇蟲、大小焦蟲、萊姆病等傳染病，倘若不幸被咬到會出現貧血、高燒不退與體力下降等等症狀。為了不讓心愛的寵物遭受寄生蟲騷擾，大多數飼主會選擇定期使用驅蟲藥劑，而市面上驅蟲藥除了有滴劑以外，還有口服、條帶劑產品等，在眾多的選擇下，都各有不同的副作用以及風險，飼主更應選擇最安全適合且品牌最悠久的產品，讓寶貝毛孩們安心預防外寄生蟲。

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▲選擇老品牌的滴劑與條帶式產品安全性高、副作用低。

然而，有不少飼主認為，只要狗狗不出門就不需定期使用驅蟲藥劑，高理事長強調，每個月定期幫毛孩驅蟲一次是最安全也最好的選擇，建議使用滴劑和條帶劑產品驅蟲，安全性高且副作用低，相較於口服用藥方便，無需擔心會造成肝腎功能損害的風險。

▲老品牌滴劑產品相較於口服用藥方便，無需擔心會造成肝腎功能損害的風險。

不過，高理事長提醒，飼主選購驅蟲藥前必須先了解寵物的需求與身體狀況，或是寵物所需要的環境、空間以及體型大小，去選擇合適的驅蟲藥品，必要時與獸醫師溝通討論，依據獸醫師指示用藥，才能有效預防或治療，讓心愛的寵物免於遭受外寄生蟲的侵襲與騷擾。