貓咪也有心絲蟲危機？守護寶貝健康就差這道防線　定期預防消滅內外蟲害！

▲ 台中泰爾動物醫院黃伊秀院長。（圖／泰爾動物醫院提供）



生活中心／綜合報導

貓咪竟然也會感染心絲蟲？一般家有狗寶貝的家長聽到「心絲蟲」就如臨大敵，因為這小小的蟲一旦寄生在狗狗的心臟、肺部，最後就可能引發肺水腫、腹水等致死率極高的症狀。根據2015年中華民國獸醫內科醫學會的調查顯示，犬心絲蟲的盛行率高達23%，貓的心絲蟲盛行率則約為2.6%，雖然數字看起來很低，但近來台中泰爾動物醫院就在短時間內接到2起感染貓病例，讓獸醫師們不免憂心，現實感染數可能比調查結果來得高。

相較於喜歡放風的狗狗，貓咪大都不喜歡也不常外出，少數家長並不會定期使用一般防蟲藥。而感染心絲蟲的媒介是蚊子，加上普遍有「貓感染心絲蟲機率極低」的迷思，若再有「家裡很少有蚊子啦」的想法，就更不會在「預防心絲蟲」這方面上心了。對於獸醫師來說，以上那些想法真的太自信了，母湯母湯，因為只要有一隻「帶原」心絲蟲的蚊子叮了愛貓一口，心絲蟲幼蟲就會透過蚊子吸血的過程「進駐」到貓咪體內，且2015年中華民國獸醫內科醫學會的調查也顯示貓咪心絲蟲盛行率結果不受生活型態影響，代表室內貓和戶外貓都有感染心絲蟲的風險。因此，就算貓咪感染心絲蟲的機率沒有比狗高，但一中鏢就會成為寶貝和家長們一生的遺憾！

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▲蚊子無孔不入，小心足不出戶的貓咪也會成為叮咬目標。（圖／Pexels）

到底心絲蟲會幫愛貓帶來什麼危機呢？台中泰爾動物醫院黃伊秀院長表示，心絲蟲發生在貓咪身上的症狀，就跟一般常見的「過敏性刺激反應」很像，例如咳嗽、氣喘、嘔吐等，因此很容易被誤診。「心絲蟲在貓咪體內存活時間約2、3年，當成蟲死亡，屍體若留在心肺，就會影響呼吸系統，嚴重還會導致『血栓』、『肺栓塞』等，致死率相當高。」

因此，當家長觀察到貓咪一天有多次咳嗽、氣喘時，千萬不能輕忽！不過，畢竟貓咪上了診斷台不見得剛好會有症狀，也避免家長敘述未能全面，造成醫療延誤，黃伊秀院長建議，當症狀開始發作時，家長可以用手機錄下，獸醫師在看了影片後就能做好判斷。目前檢查心絲蟲的方法是抽血快篩，準確率約有9成，不放心的家長還可另外做基因PCR檢驗。若檢查出有心絲蟲感染，其實只能採取對症療法，一旦症狀發作，獸醫師能給予的只是治標不治本的改善過敏藥物。因此現在面對每個貓家長，黃伊秀院長總會不嫌煩的多提醒一句「預防勝於治療」！

▲抽血快篩是目前最快確認貓咪是否感染心絲蟲的方法。（圖／泰爾動物醫院提供）

想幫愛貓做預防的家長也要注意，為了牠們安全著想，需先確認貓咪是否已感染，再請醫師給予建議、開立處方。目前預防心絲蟲的藥物有分「滴劑」、「口服」兩種，擇一每月定期使用即可。不過，貓咪較挑嘴，若強硬餵藥也會上演一場混戰，外用滴劑較符合貓咪習性，家長也會比較輕鬆。就「全能貓」來說，只需要每個月一次，將滴劑點在貓咪頸部的皮膚上，即可有效預防心絲蟲，同時阻擋煩人的跳蚤、壁蝨上身及殺滅寄生體內的絛蟲、蛔蟲、鉤蟲，一次杜絕內外的蟲蟲危機，7週齡以上的貓咪就可以使用。

每個月善用簡單好上手的預防藥品，就能讓愛貓生活得舒服安心，家長們也別因為一時鬆懈，讓心絲蟲奪去寶貝健康和你們相聚的時光。

▲搜尋「心絲蟲、貓」等關鍵字，就會看到不少家長紀錄和貓咪一起對抗心絲蟲的PO文，提醒關心貓咪的家長絕對不能輕忽這個蟲蟲危機。（圖／Pexels）