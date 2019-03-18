ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

歡迎光臨～店狗趴收銀台燦笑招呼　「0業績」走到角落憂鬱皺眉

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼歡迎光臨～店狗趴收銀台燦笑招呼　「0業績」走到角落憂鬱皺眉。（圖／ETtoday東森寵物雲商店士林店）

▲客人歡迎光臨～到裡面慢慢挑慢慢看。（圖／ETtoday東森寵物雲商店士林店提供）

寵物小組／綜合報導

歡迎光臨！快來找我玩～ETtoday東森寵物雲商店士林分店的店狗雷神日前擔任一日店長，跟著馬麻去上班，穿著格紋上衣趴在收銀台，用電力百分百的笑容熱情招呼客人，不結束後似乎是業績不好的樣子，自己走到角落憂鬱皺眉，無辜又可愛的小表情把員工們全萌暈。

▲▼歡迎光臨～店狗趴收銀台燦笑招呼　「0業績」走到角落憂鬱皺眉。（圖／ETtoday東森寵物雲商店士林店）

請繼續往下閱讀...

▲憂鬱的雷神趴在角落淚眼皺眉。

拉布拉多雷神是員工所飼養的愛犬，因為個性穩定溫馴，深受許多顧客喜愛，更是店裡的人氣王。這天牠趴在收銀台擔任一日店長，穿著緊身衣臉頰旁擠出兩坨嘴邊肉，露出招牌燦笑相當療癒。雖然牠盡心盡力的招呼，但似乎是覺得業績太差的緣故，結束收銀後自己走到角落，趴下來憂鬱皺眉彷彿在說，「大家怎麼都不來找我玩QQ」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼歡迎光臨～店狗趴收銀台燦笑招呼　「0業績」走到角落憂鬱皺眉。（圖／ETtoday東森寵物雲商店士林店）

▲▼雷神：業績不好沒動力上班了。

▲▼歡迎光臨～店狗趴收銀台燦笑招呼　「0業績」走到角落憂鬱皺眉。（圖／ETtoday東森寵物雲商店士林店）

▲▼歡迎光臨～店狗趴收銀台燦笑招呼　「0業績」走到角落憂鬱皺眉。（圖／ETtoday東森寵物雲商店士林店）

事實上，雷神天生就有一張憂鬱小生的臉蛋，喜歡睡在店裡的各個角落，就連紙箱都是牠的睡窩，平常總是懶洋洋的，但只要有拿出零食，就會馬上復活，貪吃地看著肉乾流口水，是個精明到不行的孩子。飼主先前受訪時也曾笑說，「雷神聽得懂握手、換手、趴下等指令，個性非常穩定，自己就學會當『店狗』的看家本領，之前也有很多客人特地來跟牠玩。」雷神先前是寵物雲商店新莊店的活招牌，最近改到士林店擔任店狗一職，喜歡牠的朋友可以去打招呼喔。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

店狗雷神、豹貓皮蛋。（圖／記者李依融攝）

▲喜歡雷神的網友可以到士林店跟牠打招呼喔。（圖／記者李依融攝）

【ETtoday東森寵物雲商店士林店】

電話： 02-2883-1359
地址：士林區文林路68號
營業時間：13:00–00:00

關鍵字： ETtoday東森寵物雲商店士林店拉拉雷神店狗業績寵物店燦笑

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

戲精汪聽到「看醫生」秒裝暈　癱軟躺柏油路網笑：根本醉漢

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／把愛犬生回來！　她見女兒臉上小肉瘤淚崩：和辛蒂..

洗完5分鐘...小白放風回來變「綠色刺蝟」　媽崩潰..

法鬥出外散步帶「伴手禮」放爸床　網偷笑：讓牠養嘛！

汪汪軍團集體過馬路！一隻原地發呆...警察叔叔急指..

幸福肥柴Moja每天只吃一餐！　5年前「激胖原因」..

國民金孫！路過阿嬤笑拍「57KG瓦斯汪」　網笑：5..

巴掌奶貓遭棄廚餘桶哭叫　國二暖男菜渣中撈起整夜顧牠

腳髒別進來！她拖完地一看...　「玻璃心狗狗」哀怨..

汪為採光改造狗屋「氣派廢墟風」　媽哭：這要四五千塊..

幫虎爺代班！貓皇坐龍椅　瞇眼露油肚：供品放下就跪安..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

狼狗與小男孩啊嗚～唱合聲　網友笑：到底是誰學誰叫？

怪癖柴屁屁狂倒退找「棒賽神位」　爸看傻眼...網：..

林芝軒 軒爺-回高雄的感覺真好！相同地方不同感受。..

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

主人Bang不見！遛狗途中搞「放生」 愛犬公園急奔..

卡沙發賣萌等宵夜卻被拒絕...柴破喉嚨開罵：想被咬..

夢裡被去世毛孩阿金飛撲！　結婚9年喜獲女嬰激動泣：..

歡迎光臨～店狗趴收銀台燦笑招呼　「0業績」走到角落..

娃娃機台夾活體！巴西龜縮殼內...爪甩5秒「重摔洞..

暴怒貓烙人圍毆「床單上的鹿」　2喵氣揍：滾出我家！

柴柴趴紗窗「囧臉露牙」：還知道要回家啊！　生氣臉萌..

大眼喵「嗯嗯」超用力　顏面神經失控一起施力狂「嘟嘴..

家人開switch齊尬舞　黑柴慌忙「找舞伴」：我也..

日本大津京車站招牌超Q？　拉近一看「鴿德體」萌翻網

遛狗途中搞「放生」！愛犬超嗨奔跑...主人被無視：..

焦慮症白汪穿衣服才不發抖　爺幫孫打造「高規格衣櫃」..

夾娃娃送泰國蝦！浪貓亂入機台當窩爽睡　客無奈賠錢：..

牽手過馬路差一步！83歲阿公遭重機撞飛慘死　孫女嚇..

「斷捨離」難　迷你倉去年銷售額近40億元

台中飄香70年的老麵店！還有彈嫩滷豆腐、燒賣和包子

中職／邱丹熱身賽手感火燙　曾豪駒：表現出乎意料

16歲拉丁男被刺100刀後火燒屍　母働：他想退出黑..

《黑色沙漠M》新職業武鬥家亮相　經典地區「大沙漠」..

半自動槍買氣激增「商家網站當機」　紐國總理：修法絕..

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記..

溫昇豪帶小孩出門謹遵「3原則」　被老婆吐槽像隨扈

影／甄子丹《葉問4》完結篇首支預告　詠春拳「衝出亞..

寵物動物熱門新聞

女兒出生臉有小肉瘤　她淚：辛蒂..

洗完5分鐘　白汪放風變雙色刺蝟

法鬥出外散步帶「伴手禮」放爸床

汪汪軍團集體過馬路！警察急指揮

幸福肥柴每天一餐！激胖原因曝光

路過阿嬤拿錢笑摸「57KG瓦斯..

奶貓棄廚餘桶　國二暖男撈起顧整..

腳髒勿進！玻璃心狗狗哀怨坐門口

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

幫虎爺代班！萌貓坐龍椅露小油肚

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

貓兒偷千元鈔　床底藏12萬私房..

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

壽山白虎皮包骨　園方：角度問題

讀者迴響

熱門新聞

女兒出生臉有小肉瘤　她淚：辛蒂..

洗完5分鐘　白汪放風變雙色刺蝟

法鬥出外散步帶「伴手禮」放爸床

汪汪軍團集體過馬路！警察急指揮

幸福肥柴每天一餐！激胖原因曝光

路過阿嬤拿錢笑摸「57KG瓦斯..

奶貓棄廚餘桶　國二暖男撈起顧整..

腳髒勿進！玻璃心狗狗哀怨坐門口

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

幫虎爺代班！萌貓坐龍椅露小油肚

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

貓兒偷千元鈔　床底藏12萬私房..

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

壽山白虎皮包骨　園方：角度問題

主子見奴才嚇到腿軟　網留言超毛

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

狼狗與小男孩啊嗚～唱合聲　網友笑：到底是誰學誰叫？

怪癖柴屁屁狂倒退找「棒賽神位」　爸看傻眼...網：以為影片在倒帶！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面