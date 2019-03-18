歡迎光臨～店狗趴收銀台燦笑招呼　「0業績」走到角落憂鬱皺眉

▲客人歡迎光臨～到裡面慢慢挑慢慢看。（圖／ETtoday東森寵物雲商店士林店提供）

寵物小組／綜合報導

歡迎光臨！快來找我玩～ETtoday東森寵物雲商店士林分店的店狗雷神日前擔任一日店長，跟著馬麻去上班，穿著格紋上衣趴在收銀台，用電力百分百的笑容熱情招呼客人，不結束後似乎是業績不好的樣子，自己走到角落憂鬱皺眉，無辜又可愛的小表情把員工們全萌暈。

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▲憂鬱的雷神趴在角落淚眼皺眉。

拉布拉多雷神是員工所飼養的愛犬，因為個性穩定溫馴，深受許多顧客喜愛，更是店裡的人氣王。這天牠趴在收銀台擔任一日店長，穿著緊身衣臉頰旁擠出兩坨嘴邊肉，露出招牌燦笑相當療癒。雖然牠盡心盡力的招呼，但似乎是覺得業績太差的緣故，結束收銀後自己走到角落，趴下來憂鬱皺眉彷彿在說，「大家怎麼都不來找我玩QQ」。

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▲▼雷神：業績不好沒動力上班了。

事實上，雷神天生就有一張憂鬱小生的臉蛋，喜歡睡在店裡的各個角落，就連紙箱都是牠的睡窩，平常總是懶洋洋的，但只要有拿出零食，就會馬上復活，貪吃地看著肉乾流口水，是個精明到不行的孩子。飼主先前受訪時也曾笑說，「雷神聽得懂握手、換手、趴下等指令，個性非常穩定，自己就學會當『店狗』的看家本領，之前也有很多客人特地來跟牠玩。」雷神先前是寵物雲商店新莊店的活招牌，最近改到士林店擔任店狗一職，喜歡牠的朋友可以去打招呼喔。

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▲喜歡雷神的網友可以到士林店跟牠打招呼喔。（圖／記者李依融攝）

【ETtoday東森寵物雲商店士林店】

電話： 02-2883-1359

地址：士林區文林路68號

營業時間：13:00–00:00