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狗狗陪主人搭機「待貨艙11hrs」缺氧慘死　他曝：運送程序出包

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▲▼ 法荷航集團（Air France-KLM ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 法荷航集團強調，當初是依照公司既定程序進行裝載運送作業。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法荷航空（Air France-KLM ）19日下午傳出令人難過的消息，一名女飼主帶著愛犬一同搭機從荷蘭飛往美國，在歷經11小時飛行時間抵達目的地後，卻發現愛犬疑似因身處貨艙缺氧而身亡。目前法荷航集團證實此一消息，現階段正在等待驗屍結果。只不過，工作人員透露，是因裝載運送程序出錯，才釀成這起悲劇。

外媒TMZ報導，這架編號KL601班機周二從荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）飛往美國洛杉磯（Los Angeles），飛行時間約為10小時45分鐘，但最終卻傳出愛犬身亡的消息，這讓女飼主感到相當悲痛。

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一名不願透露姓名的工作人員踢爆，這是因為裝載過程出現錯誤，狗狗才會缺氧。但航空公司表示，當初是依照公司既定程序進行裝載運送，目前正在等待驗屍結果確定死因，且事發後已通知飼主並表達深切哀悼之意。

「如此的悲劇，正是航空公司必須要求動物只能待在主機艙的原因」，善待動物組織（PETA）呼籲法荷航空加入捷藍航空（JetBlue）、西南航空（Southwest）的行列，共同禁止動物在飛行期間處在貨艙的情況發生，因為牠們可能面臨噪音、極端溫度等狀況，甚至在極度恐懼、孤獨的情況下死去。

關鍵字： 貨艙缺氧北美要聞

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