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懶得走貓門！虎斑貓「假裝太胖」淚眼捶門看媽：朕進不去～

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▲▼懶得走貓門！虎斑貓「假裝自己太胖」捶門看媽：朕進不去～（圖／翻攝自The Dodo）

▲喵：朕進不去這個貓門啦！縫隙開大一點。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

貓咪的懶惰程度沒有極限！一隻住在紐西蘭的虎斑貓小調皮喜歡到家裡的後院探險，馬麻為了讓牠方便進出，特別加裝塑膠貓門，但牠總是坐在門口前淚眼捶門，要家人幫忙打開。起出大家都以為是貓咪太胖了進不去，直到某一次他們發現令人哭笑不得的真相，其實小調皮過得去，牠只是懶！

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光看小調皮的外型就知道，牠是一隻很有份量的貓，雖然家人努力控制飲食，但牠非常聰明，總是會在吃飯時間走到餐桌底下，眼巴巴的望著人們，希望自己也能得到一點食物，有時候阿公心軟就會忍不住給一些貓咪吃的零食，1人1貓也因此建立深厚的孫情誼，「牠是我們全家人的心肝寶貝，但牠的最愛是阿公」，飼主娜薇笑說，阿公只要出門超過一天，小調皮就會開始變憂鬱。

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▲▼懶得走貓門！虎斑貓「假裝自己太胖」捶門看媽：朕進不去～（圖／翻攝自The Dodo）

▲小調皮是全家人的心肝寶貝。

「雖然家裡有特別加裝貓門想讓小調皮自由進出，但牠從來沒使用過這個門。」娜薇形容，小調皮會站在門口，露出無辜又哀怨的表情彷彿在說，「朕進不去～」，雙手捶門直到有人幫牠打為止。起初大家都一致認為是因為太胖的關係進不來，直到有一天，家人發現門是鎖上的但小調皮竟然自己進屋，這才發現多年來的騙局，原來牠只是不喜歡小肚肚被卡住的感覺，所以才天天要人幫忙開門，除非必要，牠才會自己走過那個貓門。

▲▼懶得走貓門！虎斑貓「假裝自己太胖」捶門看媽：朕進不去～（圖／翻攝自The Dodo）

▲懶惰的極致：能躺著就不坐著。

娜薇在2018年曾在網路上分享這段影片，由於小調皮的反應實在是可愛了，日前又被瘋傳，許多網友看完紛紛留言笑說，「只有更懶，沒有最懶！」、「好聰明的貓XD」、「一切都是套路啊！」、「原來貓咪也會耍心機的」、「懶惰的動物頭腦都動得比較快」、「看牠的身材真的會以為是太胖過不去」。

Рекс Дино 發佈於 2018年9月28日 星期五

關鍵字： 貓門虎斑貓太胖捶門

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