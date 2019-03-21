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連跳6次都失敗！小狗不放棄...助跑跳牆第7次終於成功

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國際中心／綜合報導

俗話說「失敗為成功之母」，多試幾次有一天會成功！一名網友在網路上PO出一段狗狗翻牆的影片，只見牠對著牆壁狂吠，想要翻越這座高牆，但遲遲翻不過去，最後助跑了7次，才成功越過這道牆，成了「有志者事竟成」最好的示範。

一名網友在巴西巴拉州（Paraná）馬路旁看到一隻小狗，正在努力想要攀過牆，但因為這道垂直陡牆的高度是小狗身高的好幾倍，且狗狗的腿也不夠有力可以抓住牆壁，牠來來回回跳了7次才翻了過去。

影片中可見，這隻小狗聽到牆的另一頭有小狗的聲音傳出，牠看了看高牆猶豫了一下，接著勇敢地便往牆面衝過去，不過一下子就掉了下來，狗狗不斷跳了6次卻都失敗，即便拉長助跑的距離也是如此。然而，小狗似乎是意志十分堅定，終於在第7次時終於成功越過。可以聽得出來，連在一旁拍攝的人都在為牠喝采。

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上傳這段影片的網友說，這戶人家有好幾隻小狗，而這隻小狗總是喜歡爬到牆外，到街道上閒晃。

▼巴西一隻小狗為了翻牆，不肯放棄爬了7次 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▼巴西一隻小狗為了翻牆，不肯放棄爬了7次 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

這樣的鍥而不捨的例子也曾有過，在幾年前一隻小狗叼著一根木棍跟著主人過橋，不料木棒太長卡在橋頭，讓牠無法通行，只見主人越走越遠，牠不斷維持原樣想叼著木棒過去，但在累積多次失敗的經驗後，牠也似乎領會轉個念，改變動作側身行走，就可以成功。
 

關鍵字： 巴西小狗翻牆

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