帶狗去一次...老闆娘見面就找慢慢　外帶多送麵包：我請牠吃

▲可愛的慢慢把麵包店的老闆娘給收服。（圖／有點毛毛的／洛威拿〝慢慢〞提供）

寵物小組／綜合報導

國民金孫魅力無法擋！南投縣的羅威那犬慢慢因為體型和內心的反差萌，在網路上吸引許多忠實粉絲，日前飼主王宇安也分享一段生活插曲，先前她帶慢慢去過一次附近的麵包店，沒想到老闆娘就此愛上牠。每次去買麵包，老闆娘還特別送一塊麵包，說是要請慢慢吃的，超偏心的待遇讓她吃醋又好笑。

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▲等待蝸牛母帶子路過的慢慢。



王宇安在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文表示，「自從去年5月帶慢慢去一次麵包店以後老闆娘對牠念念不忘...」，只要去買麵包，老闆娘第一句問的不是要她買什麼，而是「啊慢慢咧？我要請牠吃麵包～」。如果慢慢沒去，就會多給一塊麵包，要王宇安帶回家給牠吃，熱情的舉動讓王忍不住開玩笑的對慢慢說，「好啊好啊，不然你去給老闆娘當兒子好了～」

▲▼慢慢溫馴穩定的個性讓大朋友小朋友都愛牠。



照片分享出來之後，許多網友紛紛留言笑說，「帥哥美女都會有食物自動送到嘴裡」、「慢慢如果來我店裡飯飯無限量吃到飽」、「瓦斯桶身材…不是一天造成的呀」、「如果我是闆娘，也只會問慢慢呢XD」、「慢慢真的人見人愛」、「萬千寵愛的慢慢」、「阿娘絕對有在吃醋」。

