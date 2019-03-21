啊，我死了！喵中彈「慢動作倒地→沒呼吸」　演技驚呆百萬人

▲貓咪小心翼翼的靠近玩具手槍。（圖／翻攝自Twitter:ascot110，下同）

寵物小組／綜合報導

厲害的都是別人家的貓！日本一名飼主最近分享一段自家愛貓逼真演技的影片，只見他手裡拿著一把黑色的玩具手槍，對準貓咪的頭，發出「砰！」的一聲。貓咪馬上側身倒地攤平，乖乖的靜止不動，就會中彈似的，逼真的演技立馬驚呆300多萬名網友！

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推特用戶＠ascot110分享出這段影片，只見一隻的白底虎斑貓蹲在角落，戴著藍色項圈虎視眈眈著眼前的玩具手槍，接著小心翼翼的接近。當飼主發出「砰！」，牠馬上配合的慢動作倒地，露出粉嫩又軟Q的小肚肚，躺著定格不動彷彿在說，「啊～我死了」，畫面有夠可愛。

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▲喵：可以領便當了嗎？

臉書粉專「這時候只要笑就可以了」之後，許多網友看完紛紛笑說，「您的愛貓已死亡，請支付一罐罐以復活...」、「這演技…中彈後還蹣跚一步後倒下 太會了」、「勉為其難的配合XDD」、「別人家的貓.gif」、「貓：要不是為了罐罐我才懶的跟你玩呢」、「牠的表情：可以領便當沒」。