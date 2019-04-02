贈票／帶毛孩來搶罐罐！台北寵物用品暨台灣貓節春季展

App小組／活動報導

上聯台北寵物用品博覽會暨台灣貓節(春季展)即將於4/4-4/7在台北南港展覽館二館盛大開展！集結各大寵物商聯手下殺一折起，飼料、玩具、保健用品、寵物訂作服飾一應俱全！！現在只要下載《ETtoday新聞雲》App，就可免費獲得入場資格乙次，快點毛起來搶票啦！

▲春季寵物用品展在台北南港展覽館二館盛大開展。（圖 / 台北寵物用品博覽會）



寵物用品博覽會匯集全台各大寵物用品廠商，提供最新寵物用品、飼料零食、保健營養品、服飾配件、美容清潔、住宿醫療等週邊服務。本展歡迎所有寵物愛好者攜帶寵物一同入場參觀！除了提供年度最優惠的商品促銷外，更規畫一系列與愛寵同歡的趣味活動，並邀請專業講師至現場免費授課。

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【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「點我索取免費門票>>台北寵物用品博覽會」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

▲沒有罐罐可以吃好鬱悶啊~！（圖／ETtoday東森寵物雲商店士林店）



【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月28日至3月31日1800。

◎得獎獎項：上聯台北寵物用品博覽會暨台灣貓節(春季展)入場資格。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：參加活動即可獲得入場資格。

◎兌領方式：在新聞雲App，截取完成資料填寫畫面，憑畫面即可免費入場乙次。如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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2019上聯台北國際寵物用品博覽會暨台灣貓節 (春季展)

展覽日期：2019/04/04(四) ~ 2019/04/07(日)

展覽時間：10:00-18:00

展覽地點：台北南港展覽館二館│11568台北市南港區經貿二路 2 號

主辦單位：瑞日鏵國際企業有限公司

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