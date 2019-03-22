要加班到8點！傻萌汪「驚恐歪頭」　靜默3秒握手：好啦陪你

▲布朗尼歪頭想聽懂馬麻說的話。（圖／有點毛毛的／網友Dory Tsai提供）



寵物小組／綜合報導

新北市的飼主Dory Tsai經常帶著愛犬布朗尼到公司上班，這天她分享一段逗趣影片，內容是告訴狗狗，晚上要在公司待到8點，之後才能帶牠去上廁所。只見傻萌的布朗尼歪頭問號臉，似乎聽懂馬麻的意思，突然露出震驚的表情低頭，最後還是握手答應陪加班，可愛的舉動讓無數網友當場萌暈。

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▲最帥的小暖男。



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影片中，Dory Tsai看著布朗尼認真的問道，「今天要加班到晚上8點，8點之後，你就可以去尿尿了，好的話就握手」，不過布朗尼似懂非懂，努力歪頭要聽懂字句的意思，看到馬麻伸出手，突然靜默3秒思考，接著伸出手，綻放燦爛笑容彷彿在說，「好啦～我陪你」，笑呵呵的模樣讓人頓時從加班地獄中感受到些許的欣慰。

▲布朗尼跟馬麻一起上班也很開心～



影片分享到臉書公開社團「有點毛毛的」之後，許多網友紛紛留言笑說，「狗勾問號」、「歪頭好可愛喔」、「看來交易沒有很成功呢」、「加班要雙倍的飯飯才行」、「你可以再可愛一點啊！」、「阿姨的心臟不行惹」。

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