門外有怪聲！他一開整群「毛毛的」找上門　爬上床爽睡

寵物小組/綜合報導

住在美國紐約一棟公寓的JP Brammer正在享受悠閒的周末,突然聽到門外有奇怪的聲音,從門上的小洞往外看,竟然是3團「毛毛的」找上門,包括2隻狗狗和1隻貓咪,這讓他驚訝不已。

JP Brammer一打開門,2隻狗狗興奮地搖著尾巴,而貓咪竟然很主動地鑽進他家,在家具上舒服地抓起養來,接著大喇喇地在客廳裡探險,彷彿當作自己家。JP Brammer表示,「通常我要摸別人家的寵物之前,都會先詢問,不過牠們太乖了,我實在忍不住。」

ok I’m afraid of them getting out of the building so I’m just gonna chill with all parties involved until owners or building management shows up pic.twitter.com/kX2FmQOawG 請繼續往下閱讀... 2019年3月16日

JP Brammer到處找這3隻毛還是哪來的,一路找到樓上,發現鄰居家的門竟然是開的,顯然這3位毛客人就是從這裡逃家的,他先帶2隻狗狗回家,接著思考怎麼說服貓咪回家,沒想到更神奇的事發生了,「正當我在煩惱的時候,門外又有動靜了,2隻狗狗又出現,一臉像是在說『嗨~』。」原來這2隻狗狗學會開門技能!

JP Brammer擔心貓咪跟狗狗跑出公寓,他決定當一天「毛褓姆」,但是為了顧貓狗他又餓又沒辦法出門,幸好下午1點一名有養寵物的鄰居來當救兵,借了一些牽繩、玩具和飼料,讓3隻毛孩安分地待著,貓咪甚至都睡著了。

dogs have been briefly subdued by a second door now there’s just this one to deal with pic.twitter.com/RtelWs3GfR — JuanPa (@jpbrammer) 2019年3月16日

literally everyone is asleep. cat’s asleep. dogs napping. I’m just praying the owners show up soon! leaving a note pic.twitter.com/d0JpYIsdlr — JuanPa (@jpbrammer) 2019年3月16日

最後飼主終於回家,JP Brammer把3隻毛孩帶回家,「我總算鬆了一口氣」,他告訴飼主發生的事,也提醒要注意門別再讓貓狗打開。隔2天JP Brammer到超市買東西回家,一進門就聽到「喵~」,沒錯,那隻貓咪又回來了,這次JP Brammer也放棄要他回家,乾脆一起窩在床上看動畫片了。