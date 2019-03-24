山孩子「肉粽」離奇失蹤！1個月後忍痛走回家...竟少了2個腳掌

▲「肉粽」離奇失蹤1個多月，最後忍痛找到回家的路...（圖／爆怨公社，下同）

網搜小組／綜合報導

汐止一名女網友在臉書表示，家犬「肉粽」和爺爺一起住在山上，平時很乖不會亂跑，也不曾跑下山，結果大年初五晚上離奇失蹤。當時一家人遍尋不著，一度萌生放棄念頭，沒想到事隔一個多月，爸爸竟在下山途中發現「肉粽」吃力地拖著身子回家，而且前腳2隻腳掌都不見了，「到底是誰如此狠心？如此殘忍？」

原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出數張照片，指當時爺爺一如往常要餵晚餐，結果發現「肉粽」不見蹤影，家人立刻動員尋找，但一連找了許久都沒下文，最後懷疑可能遭人抓走，漸漸不抱希望。

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原PO表示，直到3月24日，爸爸準備走下山，途中竟遇見「肉粽」獨自忍痛走上山要回家，「牠瘦了許多 .... 重點是前腳兩隻腳掌都不見了，到底是誰？如此狠心？」難以想像牠究竟歷經了些什麼。

▲原本「肉粽」是活潑可愛的山孩子，如今卻失去2隻腳掌，憔悴消瘦不少。

許多網友看完後是既氣憤又難過，紛紛留言表示，「狗狗一定很愛你們，才會忍痛也要回家」、「看起來就好痛…」、「牠這一路一定很痛很無助」、「夭壽骨，如果是人幹的遲早招報應」、「怎麼這麼殘忍，慶幸的是牠回家了，好心疼。」

有部分網友推測，「會不會是補獸夾？腳掌是掙脫的時候扯斷」、「其實山上放養也是要拴住對狗狗比較好，不然山上真的很多捕獸夾....」、「獸夾呀！狗狗一定要關好，山上獸夾多，我的狗上週偷爬出去，也是被鄰居放的獸夾給夾了，所幸發現得早，還在治療。」

不過，也有人抱持不同看法，「捕獸夾夾到雙腳機率很低，雙手掌被截掉切口太平整是變態人為」、「祝放補獸夾的有一天夾到自己家人，最好夾到自己腳斷掉」、「放置、販售捕獸夾都是違法的，可是政府執行不給力。」

根據《動物保護法》第14之2條規定，非經主管機關同意，不得製造、販賣、陳列及輸出入捕獸鋏，違者依同法第30條第1項第8款處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰款。