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人手不夠！柴老闆來顧店　櫃台萌探頭招呼：來買烤番薯喔～

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▲▼柴老闆來顧店！櫃台惺忪臉探頭：來買烤番薯～　萬人跪求店名。（圖／翻攝Twitter:hina_shii_ver2）

▲柴柴趴在櫃台探頭招呼客人。（圖／翻攝Twitter:hina_shii_ver2）

寵物小組／綜合報導

親切的老闆讓販賣的商品多加100分！日本一名網友日前在北海道一間烤番薯攤販見到另類店員，一隻柴犬趴在櫃台萌萌探頭，一臉傻愣的招呼客人，小小的芝麻眼撞臉歌手李榮浩，照片貼出來吸引5萬多次的讚數，也有網友揪團要前往朝聖。

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▲▼柴老闆來顧店！櫃台惺忪臉探頭：來買烤番薯～　萬人跪求店名。（圖／翻攝Twitter:hina_shii_ver2）

▲▼北海道一間烤番薯攤販請來柴柴當老闆招呼客人。（圖／翻攝自Twitter:hina_shii_ver2、食べログ網站）

▲▼柴老闆來顧店！櫃台惺忪臉探頭：來買烤番薯～　萬人跪求店名。（圖／翻攝自食べログ網站）

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日本一名推主 @hina_shii_ver2貼出這組照片，可以看到烤番薯店家上掛著營業中，旁邊的招牌寫著，「我叫健，3歲，單身。」一隻柴犬趴在櫃台親切招呼，露出柴式的招牌撲克臉，看著路過的客人，彷彿在說著，「烤番薯好好吃喔～快來買」，畫面相當可愛。

▲▼柴老闆來顧店！櫃台惺忪臉探頭：來買烤番薯～　萬人跪求店名。（圖／翻攝自食べログ網站）

▲▼柴老闆：來買烤番薯喔～（圖／翻攝自食べログ網站）

▲▼柴老闆來顧店！櫃台惺忪臉探頭：來買烤番薯～　萬人跪求店名。（圖／翻攝自食べログ網站）

照片分享出來讓許多忠實柴粉融化，「當上面寫著已售完時 ，我想有8成都是老闆吃的」、「牠看起來完全不知道要幹嘛哈哈」、「柴柴:你以為我是賣番薯嗎?我只是讓你看看我多可愛～」、「柴柴有自己的事業了」，也有知情網友表示，店家是因為人手不足，才突發奇想找柴柴來當老闆幫忙。

關鍵字： 柴犬烤番薯日本北海道擺攤賣萌

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