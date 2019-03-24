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轉身配藥...待診貓隔窗偷看針筒「驚恐起立」：夭壽加大支！

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▲▼醫生配藥...看診貓隔窗偷看針筒「驚恐起立」：夭壽加大支！（圖／翻攝自寵物俱樂部粉專）

▲貓咪從櫥窗偷看針筒嚇到站起來。（圖／翻攝自寵物俱樂部粉專）

寵物小組／綜合報導

打針是每一位小孩的惡夢，連毛小孩也是！國外日前在網路上流傳一段神之可愛的影片，內容中一名獸醫轉身正在配藥，準備要幫生病的貓咪打針。有趣的是，櫥窗中待診的白貓走到最角落，「前腳起立」看著眼前的針筒，驚恐到不行的表情笑翻一票網友！

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畫面中，一名獸醫轉身背對診間的貓咪，戴著手套熟練地將藥劑灌入針筒，而當事喵似乎預測到等一下的慘況，走到櫥窗面前站起來偷看，立起耳朵。直到看見針筒，眼神從好奇逐漸轉為驚慌，滿臉嚴肅的彷彿在說，「夭壽喔！那ㄟ加大支」，眼神死轉身面對牆壁，直接放棄貓生。

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由於這段白貓的反應實在太可愛了，影片在臉書各大社團被轉分享，許多網友紛紛留言笑說，「有點可怕啊」、「喵：醫生叔叔可以吃藥就好嗎？不要打針啦！」、「這打下去朕會駕崩呀...」、「感覺就很痛，幫QQ」、「最後一幕貓咪的表情讓我笑了」、「醫生老神在在，但後面的貓已經沒了靈魂XD」。

#這針會不會太大支 #這打下去朕會駕崩呀

#這針會不會太大支 #這打下去朕會駕崩呀

寵物俱樂部發佈於 2019年3月18日 星期一

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關鍵字： 獸醫待診起立驚恐大支

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