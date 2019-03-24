加油站老闆收編流浪犬　2年後牠報恩英勇擊退搶匪！

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狗是人類最忠心伙伴，只要善待牠們，狗狗必定會銘記在心，說不定有朝一日還會報恩呢！墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）有一間加油站，2年前來了一隻流浪狗，由於當時牠骨瘦如柴，而且相當怕人，因此加油站員工便收留牠，每天都會為牠準備食物。某天，突然有2名搶匪闖入加油站，沒想到狗狗竟奮不顧身擊退歹徒，讓大家驚訝又感動不已。

日本東京電視台節目《超かわいい映像連発！どうぶつピース！》，近日又重演這段狗狗報恩的情節。故事源於加油站老闆阿吉拉爾（Gerardo Aguilar）2年前發現了這隻流浪狗，當時牠非常瘦弱又髒，看到人都顯得很害怕。阿吉拉爾感到非常不忍，便招手叫牠過來，想為提供食物給牠，可是因為警戒心，狗狗沒理會轉身就走了。

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▲加油站站長阿吉拉爾與流浪狗Randy。（節目截圖）

這樣的日子不斷重複，直到某天狗狗終於放下戒心，不再逃跑。於是阿吉拉爾收留了牠，還替牠取名為藍迪（Randy），「我們餵牠、幫牠洗澡，也帶牠去打疫苗，現在牠就住在加油站，所有的員工都很喜歡牠。」然而2年來誰也不知道Randy會用英雄般的舉動報答收留的恩情。

去年12月29日清晨，有2名搶匪突然闖入加油站，並且命令員工打開收銀櫃，值班人員不從，他們就開始拳打腳踢。就在這時候，睡在值班室的藍迪聽見聲音立刻衝了出來，並且毫不畏懼地對搶匪狂吠，成功將壞人趕走。這讓阿吉拉爾相當感動表示，「大家都很驚訝，沒想到藍迪這麼勇敢，當然我們非常為牠感到驕傲，要不是牠，天知道最後會怎麼樣！看來牠很喜歡跟我們在一起。」

▲歹徒將值班員工推倒在地。（圖／翻攝自Gerardo Aguilar臉書）

▲Randy馬上從值班室衝出來狂吠。（圖／翻攝自Gerardo Aguilar臉書）

對此日本野生動物專家里中遊步先生解釋，藍迪會做出這樣的舉動，是因為平時受到加油站員工的照顧，讓牠對加油站的員工們產生了忠誠感，所以當主人受到威脅時，牠便會挺身而出趕走惡徒。

▲專家表示，狗狗對加油站員工們產生忠誠，促使牠挺身而出趕走惡徒。（節目截圖）