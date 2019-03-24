懷孕汪躺平狂喘！徐文良一看「慘了！」衝嘉義　送醫抽出7KG腹水

▲嘉義一隻乳牛汪肚子異常腫大。（圖／翻攝自徐園長（徐園長護生園）粉專）

寵物小組／綜合報導

動物救援人士徐文良日前接獲通報，嘉義一隻即將生產的乳牛狗，頂著巨大的肚子，趴在路邊狂喘。當他看到照片馬上驚覺有異，連忙開車趕到現場，將狗狗送醫急救，從體內抽出7公斤的腹水，原來牠不是懷孕，而是感染心絲蟲所導致的腹部積水，必須住院觀察一周。

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▲▼徐文良收到民眾通報，嘉義有隻狗狗急需救援。

「不知道的人一定會以為這孩子懷孕了。」徐文良在粉專分享，有民眾路過看到這隻狗狗，發現牠的肚子異常腫大，就算不動，只是靜靜的趴著都喘得很厲害，狀態明顯和普通的懷孕母狗不同，於是他趕緊開車到現場救援，在民眾的幫忙下將狗帶去獸醫院看診，並幫狗狗取名為「小牛」。

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▲▼小牛送醫抽出7公斤的腹水。

「肚子上那顆碩大的水球壓得牠幾乎無法行走，小牛好乖，知道醫生叔叔是在幫牠，很配合的乖乖躺著，沒有太大的抗拒。」檢驗報告顯示，小牛患有貧血、嚴重腹水、心臟右心腫大、主要都是心絲蟲所引起，肺部也有些微的影響，因此要住院治療觀察一週。

▲小牛的肚子已經消了許多。

由於腹水是心絲蟲後期的嚴重症狀，心絲蟲成蟲可能會從心臟鑽出，啃食體內的其他器官，加上小牛的身體狀況極差，狀況十分危急。雖然心絲蟲難以醫治，但徐文良承諾，會盡力延續小牛的生命，「不管還有多少時間，多少機會，只要能讓你有一分秒輕鬆的呼吸，我們都一定會想辦法幫助你！」