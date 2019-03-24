來較量啊！哈士奇傻笑3打1　結局被逼到角落面壁：我錯了...

▲哈士奇一開始囂張狂吠，結局卻被逼去角落認錯。（圖／翻攝自抖音，下同）

寵物小組／綜合報導

二哈正常發揮！日前網路上流傳一段逗趣影片，內容中有3隻哈士奇聯合挑釁貓皇，仗著龐大的身體和數量較多，試圖和黑貓一較高下。沒想到才吼了幾下，就被一一擊破，面臨被逼到角落面壁的窘境，反差的結局讓網友忍不住笑翻。

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▲3隻哈士奇邊叫邊退後到角落。

影片中，3隻哈士奇集體靠近貓咪，興奮的趴下吼叫，試圖向對手嗆聲，似乎以為自己的狗多勢眾，其中一隻顏色較深的月月更站在最前方，大聲的汪汪吠叫。但牠們沒想到，這隻黑貓也不是省油的燈，專攻「帶頭的」緩緩逼近，最後成功把牠逼退到角落閉嘴面壁，可憐的月月馬上露出無奈又無辜的臉，彷彿在道歉，「我錯了QQ」可愛好笑的畫面讓人印象深刻。

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▲最高境界靜悄悄～



許多網友看完影片紛紛爆笑的說，「確定那隻不是黑貓是黑豹？」、「真是的～月月你們在幹嘛？一起睡覺不就好了嗎」、「一邊叫一邊往後逃，不愧是二哈 」、「看到結果就心安了」、「惹到不好惹的下場」、「貓咪超強的，完全沒被狗狗的數量嚇到」、「傻萌指數破表」。