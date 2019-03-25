ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

尿急衝下車...瘦弱自來狗跑到副駕休息　他直接載回家收編！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼尿急衝下車...瘦排骨浪浪跑到副駕取暖　他收編養成金剛芭比。（圖／翻攝自The Dodo）

▲一名駕駛下車上廁所，回來發現自來狗坐在副駕取暖。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

命運的安排讓他們相遇了！美國一名男車主比爾日前在駕駛途中突然尿急，於是匆忙下車解放，但是當他再回到車上，卻發現一隻流浪狗跑進來取暖。狗狗的身形十分瘦弱，身上還有許多跳蚤，比爾不忍心將牠驅離，便載回家暫時安置，但這一待就是一輩子。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼尿急衝下車...瘦排骨浪浪跑到副駕取暖　他收編養成金剛芭比。（圖／翻攝自The Dodo）

▲狗狗趁著車門打開，偷溜上去取暖。

比爾在某次回家的途中，突然想去一趟洗手間，由於太過匆忙來不及關上車門，等到他回來，卻發現副駕駛座位多了一位小伙伴。這隻黃狗身形瘦弱，已經餓到皮包骨，比爾拿了些許食物餵食，牠蜷縮在座位上，馬上狼吞虎嚥地把東西塞進嘴裡，看起來度過一段辛苦的流浪生活。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼尿急衝下車...瘦排骨浪浪跑到副駕取暖　他收編養成金剛芭比。（圖／翻攝自The Dodo）

▲比爾一家決定將小河收編。

比爾認為這隻狗非常需要幫助，於是把照片發給妻子，他們一家人都熱愛小動物，過去已經收編3隻流浪狗和1隻流浪貓，所以妻子馬上贊成將可憐的孩子收編，並幫牠取名為「小河」，因為是在河流旁邊發現牠的。

▲▼尿急衝下車...瘦排骨浪浪跑到副駕取暖　他收編養成金剛芭比。（圖／翻攝自The Dodo）

▲家裡的狗狗和小河相處融洽。

到了家門，小河遲遲不肯下車，因為車上實在太溫暖又有東西吃，牠以為自己又要回到流浪的生活，直到比爾耐心的安撫，才順利進到屋內。比爾和妻子先幫牠洗澡，「小河全身沾滿泥巴，而且身上有無數隻寄生蟲。」再帶去醫院做檢查、驅蟲。

▲▼尿急衝下車...瘦排骨浪浪跑到副駕取暖　他收編養成金剛芭比。（圖／翻攝自The Dodo）

▲▼現在的小河過著非常幸福的狗生。

▲▼尿急衝下車...瘦排骨浪浪跑到副駕取暖　他收編養成金剛芭比。（圖／翻攝自The Dodo）

經過一陣子的治療，小河已經恢復健康，還被養得白白胖胖，從瘦排骨蛻變成金剛芭比，而且完全融入新家庭，「牠現在會在花園裡奔跑，跟其他狗狗一起追逐，累了會跟牠們一起吃飯」，比爾的妻子笑說，緣分是非常奇妙的，小河決定跳到車裡那刻開始，便改變了自己與比爾一家的命運，展開截然不同的新生活。

關鍵字： 浪浪副駕駛收編

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

奴才出差5天回來...主子竟認不出　「嚇到腿軟扶牆」網：看到不該看的

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／來較量啊！哈士奇傻笑3打1　結局被逼到角落面壁..

山孩子「肉粽」離奇失蹤！1個月後忍痛走回家...竟..

汪死命追車跑到見血　路人敲窗卻被回「喔那隻狗我們不..

懷孕汪躺平狂喘！徐文良一看「慘了！」衝嘉義　送醫抽..

誤食農藥豬皮！汪散步完最愛路線「拒回家」　深夜悄離..

早餐店巧遇「八點檔渣男」緊牽米克斯！　網讚：愛狗加..

有牽繩就能進來！飼主帶725公斤「巨獸」踢館寵物店..

高雄浪浪「肉身擋吊車」！他蹲低一看貨櫃下方...驚..

鼠寶隨身帶「粉嫩枕頭」饋著睡　仔細一看…有股蛋蛋的..

孩子們說床底有怪物…媽以為是幻想玩伴　半夜真的出來..

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：..

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議..

流浪狗陪登山隊攻7千公尺高峰 7小時路程...牠僅..

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

法鬥睡大覺...沙西米香氣飄來...鬥雞眼狂盯：受..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

喵爽睡紙箱內...屋頂突塌陷！　原來有巨獸「噸位霸..

粉絲寄娃娃給愛犬　媽見卡片欣喜拆...下秒傻眼：D..

尿急衝下車...瘦弱自來狗跑到副駕休息　他直接載回..

「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒　毛毛蟲「空降」原因曝光！

嬰兒悽慘哭聲頻傳！他被控「家暴」無奈喊冤：都「牠」..

貓咪受困電線桿12小時　他好心救貓被停職鄉民怒籌1..

唱歌被嫌氣不足...肉臉雪橇犬輸不起　15秒「菸酒..

三花、玳瑁姐妹「神撞臉」只差花色 　網笑：同款包色..

黑白狗河邊散步玩耍　小學老師直擊陰險鱷魚一口咬死牠

柴吃沒兩口「破解」慢食碗　網笑：發明的人情何以堪

吃油也能減肥！飯前「咬堅果1000下」超驚人好處曝..

要求老公「鍋貼加辣」！她開袋見這幕...夫妻倆笑翻..

Moleskine櫻花筆記本超美～　春粉嫩工作小物..

晚餐才吃大披薩慶生　彰化國三生跳樓「生日變忌日」

快訊／高雄紫衣婦人跳愛河尋死　命危送醫急救中

他幸運搭「女力班機」！火辣金髮母女當正副機師.....

日本進口6噸來路不明「港產鰻苗」！　疑似從台灣非法..

王傳家「直挺」和女粉絲蓋棉被聊天　沒證明結合！判無..

送回乘客遺失的9600元　暖男運將婉拒萬元紅包：份..

上班族跑去兼差出意外傷重癱瘓　卻遭公司團體險拒賠

寵物動物熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

汪被「不要了」死命追車跑到見血

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

走失汪敲車求救　警開夜車送回家

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

汪被「不要了」死命追車跑到見血

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

走失汪敲車求救　警開夜車送回家

「鱷魚」急救中！下秒發展成八點..

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議：我才不要！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面