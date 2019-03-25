尿急衝下車...瘦弱自來狗跑到副駕休息　他直接載回家收編！

▲一名駕駛下車上廁所，回來發現自來狗坐在副駕取暖。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

命運的安排讓他們相遇了！美國一名男車主比爾日前在駕駛途中突然尿急，於是匆忙下車解放，但是當他再回到車上，卻發現一隻流浪狗跑進來取暖。狗狗的身形十分瘦弱，身上還有許多跳蚤，比爾不忍心將牠驅離，便載回家暫時安置，但這一待就是一輩子。

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▲狗狗趁著車門打開，偷溜上去取暖。



比爾在某次回家的途中，突然想去一趟洗手間，由於太過匆忙來不及關上車門，等到他回來，卻發現副駕駛座位多了一位小伙伴。這隻黃狗身形瘦弱，已經餓到皮包骨，比爾拿了些許食物餵食，牠蜷縮在座位上，馬上狼吞虎嚥地把東西塞進嘴裡，看起來度過一段辛苦的流浪生活。

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▲比爾一家決定將小河收編。



比爾認為這隻狗非常需要幫助，於是把照片發給妻子，他們一家人都熱愛小動物，過去已經收編3隻流浪狗和1隻流浪貓，所以妻子馬上贊成將可憐的孩子收編，並幫牠取名為「小河」，因為是在河流旁邊發現牠的。

▲家裡的狗狗和小河相處融洽。



到了家門，小河遲遲不肯下車，因為車上實在太溫暖又有東西吃，牠以為自己又要回到流浪的生活，直到比爾耐心的安撫，才順利進到屋內。比爾和妻子先幫牠洗澡，「小河全身沾滿泥巴，而且身上有無數隻寄生蟲。」再帶去醫院做檢查、驅蟲。

▲▼現在的小河過著非常幸福的狗生。

經過一陣子的治療，小河已經恢復健康，還被養得白白胖胖，從瘦排骨蛻變成金剛芭比，而且完全融入新家庭，「牠現在會在花園裡奔跑，跟其他狗狗一起追逐，累了會跟牠們一起吃飯」，比爾的妻子笑說，緣分是非常奇妙的，小河決定跳到車裡那刻開始，便改變了自己與比爾一家的命運，展開截然不同的新生活。