神秘「幽靈貓」家門口瞬間消失！　網驚：牠是忍者吧

▲ 黑貓路過轉角處時，竟然消失了。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

喵星人是一種神秘動物，常常讓人摸不清楚牠們的行蹤。美國德州娜塔莉（Natalie King）近日翻閱家門口前的監視器畫面時，意外發現1月時門前出現一隻「幽靈貓」，離奇的在轉角消失於車道上，讓她驚訝地表示，「我抓到了一隻幽靈貓」。

根據英國《每日郵報》報導，由於娜塔莉的丈夫是軍人，長期不在家，因此她在家中安裝許多科技產品，保護自身安全。她某天翻閱1月12日的監視器畫面時，看到一隻黑貓從畫面走出，只見牠的雙眼在黑暗中閃閃發亮，沿著柱子往左邊家門口走去，然後活生生地在轉角處「隱身消失」，留下不解謎團。

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影片曝光後，立刻吸引許多網友解謎，有網友驚訝地表示，「太酷了」、「真的是幽靈貓」、「其實牠是忍者吧」，也有網友突然心有感觸，無厘頭地表示，「或許從貓的角度來看，我們就是他人生中化為虛無的過客吧」。不過大多數人都認為，可能是監視器問題，才會有幽靈貓的出現，「我猜是監視器太便宜，所以才沒辦法分辨黑貓跟陰影的顏色吧」、「你真的認為貓消失了嗎」、「仔細一看，黑貓其實跟陰影混在一起」。

▼ 喵星人是一種神秘動物，常常讓人搞不清楚牠們的行蹤。（圖／免費圖庫pixabay）