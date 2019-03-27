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別丟石頭！古代牧羊犬趴圍牆嚇壞路人　飼主曝「洋蔥原因」：牠在等我回家

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網搜小組／綜合報導

「這麼大一隻的狗趴在圍牆上！」有網友在臉書社團「彰化人大小事」PO文，表示一隻超大的古代牧羊犬時常趴在巷弄間的圍牆上，不少路過的民眾都被嚇了一大跳，甚至還有人受到驚嚇後對著牠丟石頭、拿木棍猛戳；全文曝光後飼主也現身致歉，並曝光狗狗趴圍牆的「洋蔥原因」。

照片中，古代牧羊犬慵懶地趴臥在水泥圍牆上，因為體型太過巨大，不少經過的路人都被嚇了一大跳，畫面曝光後立即引起網友熱烈討論。飼主現身解釋，家裡養了2隻5歲的古代牧羊犬姊弟，分別是Micki與龍龍，而趴在圍牆上的這隻就是Micki。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

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▲Micki因為失聰聽不到，只能每天趴在圍牆，痴痴地望著、等待主人回家。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

飼主說，Micki會常常趴在圍牆上並非是故意嚇路人，而是牠天生失聰，因此才會每天趴在牆上、望著外面痴痴地等著他回家，「看到Micki這樣真的覺得很貼心，會覺得有個人在等你回家，牠從以前就是這樣子！」

由於擔心Micki會不小心從牆上摔下來，因此過去飼主也試著將牠綁在車庫，但Micki卻似乎因此變得憂鬱，開始整天陷入沉睡，直到有人去叫牠才會驚醒過來，所以後來飼主也放棄限制Micki的行動，選擇讓牠自由。

飼主說，Micki趴在牆上的習慣已經持續了3、4年，以前不曾對路人吠叫，但先前曾經因巨大的體型而嚇到人，還遭石頭攻擊、木棍猛戳，自此Micki的警戒心開始變得很重；但飼主也說，Micki雖然聽不到，但牠看得懂手語，如果經過時可以將食指放在嘴唇上，對牠做出噤聲的動作，或是將雙手插腰做出生氣的樣子，Micki就會懂了。

「這是牠解除對外面好奇的方法，對於被牠嚇到的人，我真的很抱歉！」飼主表示，Micki真的是一隻很乖巧的狗狗，先前有一次家中還發生火災，幸好Micki及時發現並不斷吠叫示警，「否則恐怕我的家就沒了、人也都不在了，是Micki救了我們全家人！」

▲▼彰化失聰大狗Micki。（圖／東森新聞）

▲對於Micki的舉動，飼主感到相當貼心。（圖／東森新聞）

關鍵字： 牧羊犬圍牆彰化

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