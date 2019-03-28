毛爸毛媽一起來學美容與護理吧！　30日「萌寵市集」還有免費健檢

▲2019好朋友野餐日等你喔！（圖／記者李姿儀攝）



寵物小組／綜合報導

照顧毛小孩其實是門學問，需要大量的知識，除了在網路上查資料，試試跟其他爸爸媽媽、專業的老師、醫師交流吧！ETtoday本周六（3月30日）在大直美堤河濱公園舉辦「好朋友野餐日」，其中的萌寵市集邀請到國際級美容師劉淑惠老師、嬌寵醫生陳正倫醫師，歡迎爸拔媽麻來學習美容與護理的知識、做健康檢查，也可以跟其他養寵物的民眾交流！

▼汪：劉老師要幫我剪帥一點喔！（圖／ETtoday）



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ETtoday東森寵物雲商店劉淑蕙老師已經有26年的寵物美容經驗，活動當天會以農場狗狗為模特兒進行美容表演，隨後也由3位美容師帶領3隻打扮後的狗狗走秀、與民眾互動拍照，並現場幫民眾的毛小孩做臉部簡易修剪，參與活動還有機會獲得美容優惠券，可以到指定門市體驗完整的服務，有皮膚護理相關的問題也可以當場詢問美容師們。

▼經驗豐富的陳正倫醫師。（圖／嬌寵醫生提供）

嬌寵醫生寵物醫療團隊陳正倫醫師曾為上千隻毛小孩做義診，幫許多飼主解答疑惑，他也會到萌寵市集進行免費的健康檢查，並現場教學如何清潔毛小孩的口腔、耳道和肛門線，參與活動也可以拿到嬌寵醫生出診及商品折價券！如果當天排不到健檢也別擔心，陳醫師3月至6月期間會在東森寵物雲各門市進行義診活動，讓更多毛小孩有健檢的機會！

嬌寵團隊以行動醫療車的概念，推出「嬌寵醫生APP」，幫飼主媒合獸醫師到府看診，減輕爸爸媽媽帶生病寵物出門的不便，也免去毛小孩離開熟悉的環境看診的恐慌感，同時更結合行動支付和分期付款功能，創新的模式讓照顧毛小孩不再是沉重的負擔，有興趣的毛爸毛媽也可以現在詢問服務的方式。

除了美容和健檢服務外，萌寵市集也邀請眾多廠商，現場販售寵物飼料保健食品、消臭劑、寵物智能互動裝置、潔耳液、牽繩等用品，東森寵物雲贈送洗澡券6折、美容券5折、商品100元折價券，多家廠商也都會免費贈送試吃包，還有攤位推出全系列69折的優惠活動，有吃又有玩，歡迎大家帶毛小孩來同樂喔！

▼萌寵市集讓爸拔媽麻不僅是帶毛小孩出門玩，也可以和其他飼主交流學習。



3月30日ETtoday好朋友野餐日，大直美堤河濱公園等你唷！有美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

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