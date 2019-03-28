ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

鄙視回眸被拍！Google街景貼心馬賽克　飼主笑：狗也有隱私

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼鄙視汪回眸被拍！Google街景貼心馬賽克　飼主笑：狗也有隱私。（圖／翻攝自The Dodo）

▲狗狗趴在樹下休息被街景車拍到。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

保護狗狗隱私！加拿大一名女飼主瑪德琳無聊查詢家裡附近的谷歌(Google)街景圖，當她輸入自家地址，發現愛犬傳奇的蹤影！好笑的是，谷歌為了保護被拍攝者的隱私，竟然在狗狗的臉上打馬賽克，讓她忍不住笑翻，「感謝谷歌這麼保護我家的狗」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼鄙視汪回眸被拍！Google街景貼心馬賽克　飼主笑：狗也有隱私。（圖／翻攝自The Dodo）

▲傳奇在天氣熱的時候常常到樹下乘涼。

瑪德琳從朋友口中得知，最近谷歌街景更新她家附近的街景照片，好奇之下上網輸入家裡的地址，「當我移動谷歌街景到我家附近的草地上時，竟然發現到我家狗的背影，細看之後簡直要笑死我了，谷歌街景幫狗狗的臉打馬賽克！讓牠的臉變得模糊，不容易被辨認。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼鄙視汪回眸被拍！Google街景貼心馬賽克　飼主笑：狗也有隱私。（圖／翻攝自The Dodo）

▲狗狗的身影被街景車拍到，事後還打上馬賽克，保護隱私。

瑪德琳表示，愛犬傳奇原本是街上的流浪狗，後來被家人收養，可能是因為過慣戶外的生活，比起室內的床，牠更喜歡泥土地和草皮，「這張照片應該是在去年拍攝的，每當天氣熱的時候，傳奇都會趴在草地乘涼。」事後她將照片分享到推特並逗趣寫道，「我很高興知道Google非常重視我家狗狗的隱私」，短短幾天累積9千多人分享，許多網友紛紛留言笑說，「好貼心的功能」、「狗權意識提升！」、「自動馬賽克也太細心了，連狗都不放過」。

▲▼鄙視汪回眸被拍！Google街景貼心馬賽克　飼主笑：狗也有隱私。（圖／翻攝自The Dodo）

▲飼主瑪德琳和愛犬傳奇。

事實上，谷歌自從2007年起Google街景車便到處拍攝街景，2008年時開始使用自動模糊人臉的功能，以保障路人的隱私權，2015年也曾有一頭母牛被街景圖打馬賽克，當時也讓許多網友瘋傳。

▲▼鄙視汪回眸被拍！Google街景貼心馬賽克　飼主笑：狗也有隱私。（圖／翻攝自The Dodo）

▲路邊的牛被街景車拍到，臉上還有馬賽克處理。

關鍵字： 鄙視Google街景圖馬賽克隱私

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／飼主搬家留2狗「餓死」　黑狗啃同伴屍體止飢瘦成..

輕拍肩膀3下...他一秒召喚「巨大萌獸」　70萬人..

地球最長壽動物！這隻巨龜出生時燈泡還沒發明　遊客瘋..

以為是柴犬！　牠一轉身...26萬網友驚呼：好像有..

老婆以為貓咪不見了...LINE傳來對話紀錄　網友..

影／徐文良被浪汪攔截喊「過來」　一路5隻搖尾飛撲認..

房東不准養狗！她只好偷玩隔壁汪...鄰居發現後做出..

主人一句話「你是哥哥，要保護妹妹」　貓咪貼身護嬰兒

水溝驚見「肥嫩蠕動蟲」！　肚子肉溢出融化網：想養～

薩摩耶戴頭套「喀！」門邊定格　主人乾等15秒走近一..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

正妹主人喝鮮蚵湯驚見「背後靈」　伸鹹貓手狂拍肩：欸..

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒..

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

中途小幫手「內建」逗喵棒 奶貓超愛！撲空跺腳狂抓

《倉鼠人》帶鼠鳥去海邊旅行！聽說鼠會打洞？

請體諒牠！失聰狗爬牆被丟石頭　飼主：Micki曾在..

寵物訓練師-如何讓貓咪乖乖的清耳朵？

「魔性小手」太舒服！柯基貴婦姿頭皮抓龍　盯鏡頭狂拋..

暗示出去玩！小黃狗故意叼鑰匙閒晃　爸爸後悔教會這招

鄙視回眸被拍！Google街景貼心馬賽克　飼主笑：..

想當聞腋青年～喵「狂舔爸胳肢窩」　媽嚇瘋：不親你嘴..

小說渲染爪能做「盜墓摸金符」　瀕危穿山甲10年死百..

想打噴嚏打不出來？米克斯猙獰臉「撞臉沈玉琳」網笑噴

嗆養了就丟掉！阿嬤10天後當「人體搖籃」　自帶娃娃..

內心還是寶寶！「奶嘴巨童」望窗思考狗生　媽笑：該幫..

車禍棄汪苦撐2HR見最後一面　救命恩人：一天內擁有..

孝順柴堅持幫忙拖地　媽鬆手...下秒「啪」一聲GG..

不顧檢警追緝！到台中搶購「一秒回春」明星花露水　女..

15分鐘車程搞1小時　金鐘主持廖科溢雪梨陷「迷魂陣..

「魔性小手」太舒服！柯基貴婦姿頭皮抓龍　盯鏡頭狂拋..

快訊／北市北投區婦人墜樓　頭部重傷命危送醫搶救

有睪丸卻是女性臉！他34歲靠「陰道手術」喜獲另一半..

《我們與惡的距離》會成為台劇天花板嗎？

許淑淨事件蔡溫義不用負責嗎？　體育署對國訓下通牒

宜蘭綠博開幕日　送1千份綠博米給入園遊客

他在美墨邊境脫褲　員警近看驚呆「那頭母牛被前後推動..

基隆童話藝術節　11公尺高巨大恐龍9個巨偶童樂等你..

寵物動物熱門新聞

飼主搬家2狗餓死　啃同伴屍體止..

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪..

地球最長壽！這巨龜出生時燈泡還..

以為是柴犬？牠一轉身原來是....

以為貓不見了　LINE照片瞬間..

浪汪半路攔截　一路5隻飛撲認爸

她偷玩隔壁的狗　鄰居做超暖舉動

喵星人自認哥哥　貼身護嬰兒妹妹

水溝驚見肥嫩蠕動蟲　網：好想養

頭套汪門邊定格　主人一看噗哧了

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

11歲男孩與土撥鼠的一年一會

郵差叔叔來了！歐告秒衝又親又抱

狗孫沒來！阿公一早來接還煮早餐

讀者迴響

熱門新聞

飼主搬家2狗餓死　啃同伴屍體止..

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪..

地球最長壽！這巨龜出生時燈泡還..

以為是柴犬？牠一轉身原來是....

以為貓不見了　LINE照片瞬間..

浪汪半路攔截　一路5隻飛撲認爸

她偷玩隔壁的狗　鄰居做超暖舉動

喵星人自認哥哥　貼身護嬰兒妹妹

水溝驚見肥嫩蠕動蟲　網：好想養

頭套汪門邊定格　主人一看噗哧了

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

11歲男孩與土撥鼠的一年一會

郵差叔叔來了！歐告秒衝又親又抱

狗孫沒來！阿公一早來接還煮早餐

流浪狗當陪嫁丫頭　跟姐姐在一起

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

正妹主人喝鮮蚵湯驚見「背後靈」　伸鹹貓手狂拍肩：欸欸我也要！

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面