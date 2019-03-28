鄙視回眸被拍！Google街景貼心馬賽克　飼主笑：狗也有隱私

▲狗狗趴在樹下休息被街景車拍到。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

保護狗狗隱私！加拿大一名女飼主瑪德琳無聊查詢家裡附近的谷歌(Google)街景圖，當她輸入自家地址，發現愛犬傳奇的蹤影！好笑的是，谷歌為了保護被拍攝者的隱私，竟然在狗狗的臉上打馬賽克，讓她忍不住笑翻，「感謝谷歌這麼保護我家的狗」。

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▲傳奇在天氣熱的時候常常到樹下乘涼。



瑪德琳從朋友口中得知，最近谷歌街景更新她家附近的街景照片，好奇之下上網輸入家裡的地址，「當我移動谷歌街景到我家附近的草地上時，竟然發現到我家狗的背影，細看之後簡直要笑死我了，谷歌街景幫狗狗的臉打馬賽克！讓牠的臉變得模糊，不容易被辨認。」

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▲狗狗的身影被街景車拍到，事後還打上馬賽克，保護隱私。



瑪德琳表示，愛犬傳奇原本是街上的流浪狗，後來被家人收養，可能是因為過慣戶外的生活，比起室內的床，牠更喜歡泥土地和草皮，「這張照片應該是在去年拍攝的，每當天氣熱的時候，傳奇都會趴在草地乘涼。」事後她將照片分享到推特並逗趣寫道，「我很高興知道Google非常重視我家狗狗的隱私」，短短幾天累積9千多人分享，許多網友紛紛留言笑說，「好貼心的功能」、「狗權意識提升！」、「自動馬賽克也太細心了，連狗都不放過」。

▲飼主瑪德琳和愛犬傳奇。

事實上，谷歌自從2007年起Google街景車便到處拍攝街景，2008年時開始使用自動模糊人臉的功能，以保障路人的隱私權，2015年也曾有一頭母牛被街景圖打馬賽克，當時也讓許多網友瘋傳。

▲路邊的牛被街景車拍到，臉上還有馬賽克處理。