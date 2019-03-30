狸貓爆「阿瑪不是橘貓！」多年修片技巧曝光　網驚：是哆啦A夢

▲阿瑪變成「多啦A夢」的顏色。（圖／翻攝自YouTube／黃阿瑪的後宮生活，下同）

寵物小組／綜合報導

知名Youtube頻道「黃阿瑪的後宮生活」是由橘白貓黃阿瑪為首，經常分享7位主子的日常生活。2位奴才志銘與狸貓日前突然公布「多年秘密」，直指阿瑪其實不是橘貓，而是藍色的，同時曝光一直以來的修片技巧，還邀請到許多曾到後宮拍攝的嘉賓出面說明。

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▲▼狸貓示範用影片後製將藍色的阿瑪修改成橘白的毛色。

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「黃阿瑪的後宮生活」的最新影片中，一開頭志銘與狸貓嚴肅的向觀眾透露，阿瑪其實不是橘貓，以往的影片都是經過修片處理，利用「結點」將稀有的藍色做修片，調整成常人能接受的橘白色，粉專露出的所有照片和影音都經過小幫手嚴格把關，就連來拍攝的來賓都要簽署保密合約。

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曾與後宮合拍影片的多名Youtuber包含好味小姐、拉姆有幾噗、理科太太、這群人尼克、肚臍是隻貓、黃氏兄弟、滴妹也出面受訪，分享第一次看到「阿瑪是藍色」的驚訝反應，影片貼出來短短2天狂吸40萬人觀看，許多網友紛紛驚呼，「這是哆啦A夢吧？」、「真的是藍貓？！」、「其實我覺得阿瑪藍色真的很棒！希望可以讓大家以後都看到藍阿瑪」。

▲志銘說，有上節目的來賓都有簽保密合約。

不過有眼尖的網友發現，這段影片有幾處填色未完全，且發布時間剛好是愚人節前幾天，紛紛留言笑說，「愚人節快樂」、「阿瑪其實是哆啦A夢？一本正經地一派胡言哈哈哈哈」、「我才不會上當！」、「這時間發的影片都不要用太認真啦～」、「為什麼要一本正經講X話啦XD」、「沒關係我超愛你們的貓，不管怎樣我都會支持」、「下次就說soso其實是白貓了」。

