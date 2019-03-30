ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

狸貓爆「阿瑪不是橘貓！」多年修片技巧曝光　網驚：是哆啦A夢

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼狸貓爆「阿瑪不是橘貓！」　影片調色技巧曝光：來賓都簽保密合約。（圖／翻攝自YouTube／黃阿瑪的後宮生活）

▲阿瑪變成「多啦A夢」的顏色。（圖／翻攝自YouTube／黃阿瑪的後宮生活，下同）

寵物小組／綜合報導

知名Youtube頻道「黃阿瑪的後宮生活」是由橘白貓黃阿瑪為首，經常分享7位主子的日常生活。2位奴才志銘與狸貓日前突然公布「多年秘密」，直指阿瑪其實不是橘貓，而是藍色的，同時曝光一直以來的修片技巧，還邀請到許多曾到後宮拍攝的嘉賓出面說明。

▲▼狸貓爆「阿瑪不是橘貓！」　影片調色技巧曝光：來賓都簽保密合約。（圖／翻攝自YouTube／黃阿瑪的後宮生活）

請繼續往下閱讀...

▲▼狸貓示範用影片後製將藍色的阿瑪修改成橘白的毛色。

▲▼狸貓爆「阿瑪不是橘貓！」　影片調色技巧曝光：來賓都簽保密合約。（圖／翻攝自YouTube／黃阿瑪的後宮生活）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

「黃阿瑪的後宮生活」的最新影片中，一開頭志銘與狸貓嚴肅的向觀眾透露，阿瑪其實不是橘貓，以往的影片都是經過修片處理，利用「結點」將稀有的藍色做修片，調整成常人能接受的橘白色，粉專露出的所有照片和影音都經過小幫手嚴格把關，就連來拍攝的來賓都要簽署保密合約。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

曾與後宮合拍影片的多名Youtuber包含好味小姐、拉姆有幾噗、理科太太、這群人尼克、肚臍是隻貓、黃氏兄弟、滴妹也出面受訪，分享第一次看到「阿瑪是藍色」的驚訝反應，影片貼出來短短2天狂吸40萬人觀看，許多網友紛紛驚呼，「這是哆啦A夢吧？」、「真的是藍貓？！」、「其實我覺得阿瑪藍色真的很棒！希望可以讓大家以後都看到藍阿瑪」。

▲▼狸貓爆「阿瑪不是橘貓！」　影片調色技巧曝光：來賓都簽保密合約。（圖／翻攝自YouTube／黃阿瑪的後宮生活）

▲志銘說，有上節目的來賓都有簽保密合約。

不過有眼尖的網友發現，這段影片有幾處填色未完全，且發布時間剛好是愚人節前幾天，紛紛留言笑說，「愚人節快樂」、「阿瑪其實是哆啦A夢？一本正經地一派胡言哈哈哈哈」、「我才不會上當！」、「這時間發的影片都不要用太認真啦～」、「為什麼要一本正經講X話啦XD」、「沒關係我超愛你們的貓，不管怎樣我都會支持」、「下次就說soso其實是白貓了」。
 

關鍵字： 黃阿瑪藍貓哆啦A夢黃阿瑪的後宮生活愚人節

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！利爪緊抓蛇身瞬間靜止　..

英國婦養「2隻貓暴增到120隻」！　家裡被貓堆淹沒..

遭同學質疑！霸氣鸚鵡妹送哥哥到教室　媽笑：很好比康..

上班收到媽媽LINE！超開心「晚餐吃烤雞」　猛一看..

板橋店盛大開幕限時「飼料買一送一」　當天來店還有寵..

半夜手臂重重的...看到2孩睡在身邊　她嚇傻：我抱..

經濟學家教猴子「怎麼用錢」　沒想到牠們秒懂原理立刻..

「狗界女優」蜜大腿開開躺床　誘惑回眸...臉卻超出..

貪玩小柴犬離家出走2天　警局見到主人飛撲討抱抱

萌貓被燙到！貓奴送上「紅豆冰棒」　牠低頭哀號可憐又..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！..

徐文良半路被黑白浪汪攔截認爸　同個轉角處救援5隻：..

汪吃不到玩具裡肉乾找現成救兵 阿嬤幫喬角度 網讚..

史上最心虛！柴柴亂尿尿被抓包　出大絕「面壁開飛機」..

正妹主人喝鮮蚵湯驚見「背後靈」　伸鹹貓手狂拍肩：欸..

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒..

橘白貓溜進教室旁聽英文課！　下秒「桌上開睡」：都聽..

狸貓爆「阿瑪不是橘貓！」多年修片技巧曝光　網驚：是..

影／「聽說柴柴有個性不親人？」　她PO照問答案…網..

咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的

搜救員化身「馬蓋先」！趴魚塭爛泥挖「平行隧道」　成..

浪幼疑遭車撞「縮工地角落發抖哭泣」　徐文良心疼：我..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

扶拉格透可漫畫／牽繩＝救命繩！　防止毛孩暴衝、走失

聖上「用生命在拔河」　腳腳剎車開掌花：被被是我的！

喵少女9年後變「菜刀眼大嬸」　毛手間愛心圖樣「炸裂..

「LINE官方帳號2.0計畫」改以量計價　Supe..

全球首例！HIV帶原者捐腎移植手術成功　救了另名帶..

北海道直擊／王柏融周邊商品發燒　應援毛巾賣到斷貨

「像拿逗貓棒逗韓粉」　王世堅：2020請韓國瑜別再..

「老公你在哪裡？」88歲老嫗半夜出門尋夫　她忘記丈..

小鮮肉穿女裝露四角褲了！陳妤調情怕刺到「重要部位」

報稅系列／要養對！申報扶養4大眉角一次懂　省稅不踩..

日職／滾滾滾！王柏融第三打席又是滾地球　前2戰共6..

家門口總踩到「黃金」　網PO柴柴照：「請主人拿出公..

花錢也不能當老大　塞爾提克禁爆粗口球迷進場2年

寵物動物熱門新聞

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

沒去結紮！英國婦2隻貓養到12..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

上班收到媽媽賴！以為吃烤雞結果

東森寵物雲板橋店4月6日開幕

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

「狗界女優」蜜大腿開開躺床誘惑

小柴犬走失員警一眼認出

貓咪被燙到～主人急用紅豆冰棒冰..

鏟屎官崩潰吶喊　牠燦笑游泥巴河

眼鏡王蛇急吐戰利品　全場人驚呆

雪納瑞「下巴不見」努力伸舌吃不..

麋鹿包圍棕熊　網笑：熊熊早餐不..

讀者迴響

熱門新聞

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

沒去結紮！英國婦2隻貓養到12..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

上班收到媽媽賴！以為吃烤雞結果

東森寵物雲板橋店4月6日開幕

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

「狗界女優」蜜大腿開開躺床誘惑

小柴犬走失員警一眼認出

貓咪被燙到～主人急用紅豆冰棒冰..

鏟屎官崩潰吶喊　牠燦笑游泥巴河

眼鏡王蛇急吐戰利品　全場人驚呆

雪納瑞「下巴不見」努力伸舌吃不..

麋鹿包圍棕熊　網笑：熊熊早餐不..

她偷玩隔壁的狗　鄰居做超暖舉動

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！大門開著呢

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面