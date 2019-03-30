橘白貓溜進教室旁聽英文課！　下秒「桌上開睡」：都聽不懂啦...

▲止不住睡意的喵星人。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

大陸中心／綜合報導

四川成都市有隻橘白貓趁著上課時間，溜進四川師範大學的一間教室裡旁聽「英文課」。當時老師正在講台滔滔不絕地上著課，沒想到過沒多久，喵星人便跳到桌上呼呼大睡；瞧牠一臉悠哉的模樣，似乎正叛逆地向老師宣示，「本喵都聽不懂捏..XD。」

四川師範大學的老師笑說，最近一個禮拜喵喵都在1樓的各個教室附近巡視，「不過還是第一次看牠在講台上睡覺。」據悉，這隻橘白貓在學校裡受到師生們的喜愛，也經常闖進教室裡和學生們一起上課，尤其是在上「英文課」時，最常能看見這位「喵同學」的身影。

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▲喵：看啥！你上課沒睡過覺膩？

▲跳上桌就代表要開睡了XD。

這隻喵喵經常在老師講課到一半時溜進教室，四川師範大學的學生說，「牠都會先跳到椅子上坐一會兒，然後發現自己好像睏了，之後便跳到桌子上，過沒多久就開始趴睡覺，一直睡到下課，大家都要走的時候才醒過來。」

影片曝光後，網友笑翻留言，「喵：我又失眠了...那就去聽聽英文課吧！」、「看吧，連猫上英語課都會睏」、「喵：聽不懂不能打瞌睡嗎？」、「猫：我要是能聽懂，要你們人類做什麼」、「猫是來给學生們添點樂趣的」、「好可愛～」、「只對英文感興趣的喵星人XD」。

▲橘白貓受到四川師範大學師生們的愛戴。