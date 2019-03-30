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好朋友野餐日遛狗兼健診！　毛孩「傻笑看醫生」排隊擠爆攤位

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▲▼2019好朋友野餐日,萌寵市集,寵物市集,寵物健檢。（圖／記者李毓康攝）

▲好朋友野餐日舉辦寵物健檢，許多狗爸媽帶著家裡寶貝來觸診。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者闕雁琳／台北報導

ETtoday好朋友野餐日今（30日）上午11點在大直美堤河濱公園正式開跑，此次活動中，首次加開萌寵市集，現場多達12個攤位，專門讓來野餐的毛孩一起吃吃喝喝。其中和嬌寵醫生合作的寵物義診攤位更是擠滿人潮，許多飼主帶著愛犬排隊等健診，等著看醫生的狗狗紛紛露出可愛燦笑，加上暖陽中有《聲林之王》的歌手接連演出，現場的毛孩跟飼主都嗨翻天！

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲現場出現許多萌寵來野餐。（圖／記者屠惠剛攝）

萌寵市集邀請12個不同攤位，服務項目包含寵物鮮食試吃、東森寵物雲的美容團隊幫忙修剪臉毛、寵物生活用品販售、健診等等，讓跟飼主出來一起野餐的毛小孩也能玩得盡興。其中由嬌寵醫生的陳正倫醫師也幫到場的狗狗進行免費健診，做基礎健康檢查，依照每隻毛孩的身體狀況給予建議，讓飼主更了解愛寵的身體狀況。

▲▼2019好朋友野餐日,萌寵市集,寵物市集,寵物健檢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼醫生觸診發現狗狗太胖造成右後腳有關節炎。

▲▼2019好朋友野餐日,萌寵市集,寵物市集,寵物健檢。（圖／記者李毓康攝）

一隻黑柴「阿寶」站在桌上給陳醫師摸肚子，從耳朵、牙齒、身體觸診，通通檢查過一遍，沒了去醫院的緊張感，過程中都傻傻的露出燦笑。飼主陳小姐表示，1歲多的阿寶前陣子背部出現莫名的傷口，「給醫生檢查之後才知道原來是送去美容院的時候，被其他狗狗咬傷了。」

▲▼ ETtoday好朋友野餐日,寵物,毛小孩,野餐。（圖／記者闕雁琳攝）

▲▼黑柴「阿寶」假日出還散步好開心，站在桌上燦笑給醫生觸診。

▲▼ ETtoday好朋友野餐日,寵物,毛小孩,野餐。（圖／記者闕雁琳攝）

另外一隻來看診的母臘腸「小寶貝」經由醫生觸診，發現牠的右後腳出現慢性關節炎，坐下常常會歪一邊。飼主杜先生表示，小寶貝今年已經7歲，由於逐漸進入中老年期，所以每年都會帶牠到獸醫院檢查，「剛剛被醫生告知牠一定要減肥，因為太胖了已經造成身體負擔，胸口有長脂肪瘤，陳醫師檢查的很仔細，也叮嚀我們很多。」健診完的狗狗還可以到隔壁的東森寵物雲美容師團隊，享有修毛服務，巧少不到1分鐘就讓牠們變漂亮！

▲▼2019好朋友野餐日,萌寵市集,寵物市集,寵物健檢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳世倫醫師幫狗狗免費健檢，填寫表格讓飼主更了解寵物的身體狀況。

▲▼2019好朋友野餐日,萌寵市集,寵物市集,寵物健檢。（圖／記者李毓康攝）

ETtoday好朋友野餐日舉辦《聲林之王》人氣七強見面會，包括李友廷、許莉潔、張若凡、林孟辰、鄭可強、Gail與馮玟璇等人接連現場演唱，悅耳動聽的歌曲就是要讓大家耳朵懷孕！ 還有多到逛不完的攤位、拿到手軟的贈品，萌寵市集也有提供狗狗專用的鮮食可以試吃，讓飼主在暖陽中帶著愛犬一起野餐，度過美好週末。

▲▼ 寵物雲商店,免費健檢。（圖／記者闕雁琳攝）

▲寵物雲商店未來開放會員免費寵物健檢，將於全台各分店輪流義診。

▲▼2019好朋友野餐日,萌寵市集,寵物市集,寵物健檢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼暖陽中跟著飼主到草地野餐，狗狗和飼主都露出滿足的笑容。

▲▼2019好朋友野餐日,萌寵市集,寵物市集。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019好朋友野餐日,現場人潮,野餐民眾。（圖／記者李毓康攝）
 

關鍵字： ETtoday好朋友野餐日寵物毛小孩野餐健診嬌寵醫生陳正倫

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