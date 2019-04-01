走，上班囉！拉拉自己咬牽繩「燦笑對郎造」　媽哭：那我呢

寵物小組／綜合報導

能出去玩馬上把陪伴多年的阿母忘記！高雄一隻拉布拉多Q妹平常在家都把馬麻當成撿屎官，要討吃或是上廁所都喜歡找她，1人1狗常常互相陪伴。但這天Q妹一聽到爸拔說「走，去上班！」立刻叼著自己的牽繩「對郎造」，讓被拋在家的馬麻哭笑不得的笑說，「那我呢？」

▲拉拉Q妹聽到「去上班」馬上咬牽繩出門，把馬麻拋在家裡。（圖／有點毛毛的／拉布拉多搗忙犬q妹粉專提供）



請繼續往下閱讀...

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主蔡佩貞日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，「阿拔一句，『走～上班了』撿屎的威嚴全沒了，女兒是小情人來著」，只見Q妹在門口看著爸拔，似乎是知道等等可以出門，興奮地搖著尾巴，完全沒注意馬麻在旁邊叮嚀著，「我又沒說你可以出去！」，聽到關鍵字趕快自己叼起牽繩奔向門口，頭也不回的就走了。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這段馬麻被放生的影片笑翻無數人，網友紛紛留言打趣，「Q妹好口愛！精明的很」、「很明顯的牠根本沒在聽妳說話」、「阿拔是來拆台的」、「QQ專注看阿拔，撿屎的閃邊去」、「阿拔都是當白臉那個，誰叫Q是女兒」、「有人要帶出去玩難怪對郎造」、「女孩子比較黏爸爸啦～」。