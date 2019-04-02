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大熊貓盈盈、樂樂不來電？　香港海洋公園擬「送回四川繁殖」

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▲▼熊貓「暖暖」在滿兩歲時被馬來西亞送回四川熊貓基地。（圖／CFP）

▲香港大熊貓數量較少，因此繁殖機率也相對較低。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

定居香港的大熊貓「盈盈」和「樂樂」，從2010年開始就努力想要製造小baby，不過卻一次次失敗，甚至5次傳出假懷孕消息，讓人白高興一場。四川省林業和草原局表示，盈盈、樂樂雖是彼此相依的伴，但交配的選擇就只有對方，所以牠們可能沒有全心全意地將感情投入。而香港海洋公園也計劃將盈盈、樂樂送四川回家鄉繁殖。

在2007年，大陸為了慶祝香港特區政府成立10周年，特別送了2歲的大熊貓盈盈、樂樂當作禮物，如今牠們已13歲卻一直沒有繁殖成功。據了解，這幾年來，盈盈除了自然交配，也試過利用樂樂的新鮮精液進行人工授精，但5次都傳出假懷孕的消息，最後還是不了了之。

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一般來說，雌性與雄性大熊貓的性成熟年齡分別在5歲、7歲，而現年13歲的盈盈、樂樂是相當於人類39歲，仍是良好的發育時期。4年前，盈盈也曾回四川與大熊貓「津柯」交配，甚至接受另一熊貓「依寶」的精液，但兩者皆未成功，當時胎兒不足一星期就被母體吸收，導致胎死腹中。

四川熊貓樂園。（圖／記者黃琬茹攝）

▲樂樂和盈盈近日即將進入發情期。（圖為四川熊貓樂園內的熊貓／記者黃琬茹攝）

盈盈和樂樂一起到香港多年，可說是青梅竹馬，正因如此，四川省林業和草原局也猜測，香港大熊貓數量較少，牠們未必喜歡對方。不過，也有人認為，香港的氣候較熱、濕度高，雖然海洋公園內有空調，但比起人工展館，四川才是更適合大熊貓的棲息地，甚至有利於繁殖。

成都大熊貓繁育研究基地主任張志和表示，臥龍大熊貓數量比較多，能盈盈對雌性大熊貓有更多選擇。海洋公園行政總裁李繩宗則提到，園方非常關注盈盈、樂樂的繁殖狀況，近日也觀察到2隻大熊貓已有發情的行為，希望能夠在香港成功自然交配或人工授精。

另外，李繩宗也說，今年將盈盈、樂樂運回四川繁殖的機會很低，倘若今年沒有成功懷孕，會再跟臥龍專家討論，考慮明年將牠們送回家鄉。大熊貓國家公園四川省管理局也回應，非常樂意將盈盈、樂樂送回四川交配，而今年是最好的安排，後續會持續協商。

關鍵字： 盈盈樂樂四川繁殖香港海洋公園粵港澳要聞臥龍發情交配

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