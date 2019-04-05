餵狗吃完飯...他躲進屋吃早餐秒被「黑色會」堵門：脊椎好涼

▲汪：我們吃飼料，你在吃漢堡...。（圖／網友蕭之浩授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

吃貨的胃是個無底的黑洞！新竹市關西鎮一名飼主蕭之浩這天餵完飯給5隻愛犬，連點心都伺候完畢，趕緊躲進屋吃早餐，結果吃到一半，突然覺得脊椎發寒，一轉頭就發現「黑色會」們跑來堵門逼視，同步露出超殺的表情，讓他無奈又好笑的直呼，「饒過我吧各位！」

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▲蕭之浩家總共飼養5隻米克斯，由左至右分別是黑妞、娜娜、小虎、魯蛋和小巴。



▲小吃貨們跟著飼主到處去玩。

蕭之浩表示，可能是因為平常不太會給狗狗吃人吃的東西，所以牠們都超級覬覦家人手上的食物，「拍攝當時，我已經伺候完牠們吃飼料，連飯後點心也奉上，想說買回來的漢堡都冷掉了要趕快來吃，結果吃到一半，屋子突然變得很安靜，心裡覺得毛毛的...回頭一看就是這個畫面。」

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▲狗狗為了吃展現各種才藝和賣萌。



圖片中的歐告從左到右分別是「娜娜」、「小虎」、「小巴」，3隻黑狗雖然吃過飯，但發現爸拔在吃早餐，集體堵在門口望著屋內，露出超殺表情，眼巴巴盯著手中的漢堡，看起來像就像是集體來討債的「黑色會」。蕭之浩也提到，家裡的5隻狗都是來自收容所和收編的流浪狗，個性聰明可愛，一點也不輸給品種狗，呼籲大家能以領養代替購買的方式，和自己的毛小孩相遇。

▲蕭之浩家有很大的私人庭院，可以讓狗狗自由進出家門，還有專屬的狗廁所。



照片分享到「米克斯傳奇」之後，許多網友紛紛被狗狗的表情給笑翻，「這是地獄三頭犬嗎？」、「根本複製貼上！」、「汪：ㄟ！你們看那個人給我們吃飼料，自己在吃漢堡」、「黑社會來收保護費囉～」、「好像來討債的XD」、「看到你心裡發寒」、「狗狗表示：你是不是忘了什麼？」、「肚子大概是無底洞，吃不飽啦」。