全球最大巨蜥「科摩多龍」遭盜獵每隻100萬　印尼封島守護1年

▲科摩多龍。(圖/CFP)



記者丁維瑀/綜合外電報導

打算前往印尼科莫多國家公園的旅客可能要改變行程了!由於科摩多巨蜥(又稱科摩多龍)遭到走私的問題頻傳,有當地媒體指出,印尼當局決定2020年1月開始關閉科莫多島(Komodo Island),時間為期1年。

印尼媒體援引地方政府發言人賈拉穆(Marius Jelamu)的發言指出,科莫多島將從2020年1月對外關閉。事實上,關閉或是要不要限制科莫多島的旅客人數已經講了好幾個月,但一直沒有定論,直到今年3月有走私集團偷走41隻科摩多巨蜥,每隻以3.5萬美元(約台幣100萬元)出售到黑市,終於惹惱印尼當局。

科莫多島閉關期間,官員會致力增加科摩多龍的數量,同時保護牠們的棲地。據了解,科摩多龍是世上最大的蜥蜴,平均體重可以達到70公斤,體長則是300公分,能分泌毒液讓獵物的血液沒辦法凝固,進而導致失血過多、休克等死亡。

Komodo Island to close until 2020 because people are abducting the lizards.



Police busted a ring of lizard-smugglers who planned on selling 41 Komodo dragons: https://t.co/lMi8pnuIUM pic.twitter.com/0sehnYVa3v