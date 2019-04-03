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全球最大巨蜥「科摩多龍」遭盜獵每隻100萬　印尼封島守護1年

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▲▼科摩多巨蜥,科摩多龍,Komodo dragon。（圖／CFP）

▲科摩多龍。（圖／CFP）

記者丁維瑀／綜合外電報導

打算前往印尼科莫多國家公園的旅客可能要改變行程了！由於科摩多巨蜥（又稱科摩多龍）遭到走私的問題頻傳，有當地媒體指出，印尼當局決定2020年1月開始關閉科莫多島（Komodo Island），時間為期1年。

印尼媒體援引地方政府發言人賈拉穆（Marius Jelamu）的發言指出，科莫多島將從2020年1月對外關閉。事實上，關閉或是要不要限制科莫多島的旅客人數已經講了好幾個月，但一直沒有定論，直到今年3月有走私集團偷走41隻科摩多巨蜥，每隻以3.5萬美元（約台幣100萬元）出售到黑市，終於惹惱印尼當局。

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科莫多島閉關期間，官員會致力增加科摩多龍的數量，同時保護牠們的棲地。據了解，科摩多龍是世上最大的蜥蜴，平均體重可以達到70公斤，體長則是300公分，能分泌毒液讓獵物的血液沒辦法凝固，進而導致失血過多、休克等死亡。

根據聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）數據，科莫多島、林卡島（Rinca）、莫堂島（Gili Motong）以及一些沿海地區的國家公園中，約有5000隻科摩多龍在活動。CNN已向印尼旅遊局詢問確切的關閉與再開放日期，尚未收到官方回覆。

科莫多島是努沙登加拉群島中的小島，位於峇里島以東300多公里，科莫多國家公園目前每月平均接待1萬名訪客，除了可以看到科摩多龍，也能體會獨特的潛水活動。

《華盛頓郵報》報導，世界自然基金會（World Wildlife Foundation）研究野生動物販運問題的專家艾倫（Crawford Allan）表示，科摩多龍一直被收藏家視為「珍貴、罕見又特別」的物種，2002年就有被盜獵出售的案例。

艾倫認為，關閉科莫多島可能會是明智的選擇。但他也擔憂，此舉會造成該小島的經濟受到衝擊，另外，是否真的能阻止走私也是未知數，「如果有犯罪組織從科摩多龍身上瞬間賺取大量錢財，他們也會找到其他方式獲取那些動物。」

關鍵字： 科摩多龍蜥蜴科莫多國家公園保育印尼東南亞要聞

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