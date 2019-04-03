50頭野象朝他衝來凶狠經過　工人男嚇到躲樹上4小時保命

▲看到50頭野象出沒，男子躲在樹上逃命。（圖／翻攝自YouTube／CP network 3）

國際中心／綜合報導

馬來西亞柔佛州一名35歲男子近來在橡膠園工作時，突然遇到50多頭野生象群經過，眼看無數顆橡膠樹慘被推倒，他嚇得趕緊爬到樹上躲藏，才保住自己一條小命，等到象群經過後發現，竟然已經過了4個小時。

這起事件上月30日發生在加亨雙溪柏奴原住民村，35歲原住民男子阿沙爾上午11時在附近橡膠園工作時，發現有許多橡膠樹倒下，根據過往經驗判斷是象群所為，果然看到一大群大象朝他迎面而來，便趕緊躲到樹上並用手機拍下眼前驚人景象。

請繼續往下閱讀...

阿沙爾表示，「本來以為只有幾頭，可是後來看到愈來愈多頭靠近，雖然人已躲在樹上，心裡還是覺得很害怕。」4小時後象群遠去，他才終於能下樹，事後詢問村民得知，村人放置在河裡的漁網也被象群破壞，害他們沒有漁獲少了許多收入。

村長也表示，因為象群出沒導致附近種植的香蕉、油棕樹、橡膠樹與甘蔗田被摧毀，村民都很擔心農作物被吃完後，象群會開始入侵村莊。柔州野生動物保護及國家公園局局長沙曼表示，初步調查發現，象群是來自興樓雲冰國家公園及拉美士森林保護區，由於象群目前沒有傷人跡象，將會再採取措施將象群帶回原本棲息地。