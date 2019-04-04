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贈票／高雄寵物展開跑，快手刀來搶票

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展昭高雄寵物用品展。（圖／展昭展覽提供）

App小組／活動報導
展昭高雄寵物用品展即將於4/12-4/15在高雄巨蛋盛大開展！集結85家廠商、100家知名寵物品牌，每日限量優惠，人氣商品下殺銅板價，還有好玩有趣的活動等你來參加！
現在只要下載《ETtoday新聞雲》App，就有機會獲得免費入場資格，帶著毛小孩一起逛展囉！

展昭高雄寵物用品展集結全台各大寵物用品廠商，各類寵物用品應有盡有，超過17萬飼主欽點必逛寵物展！現場除了超低破盤價大放送，還有一系列打卡優惠活動，更設有網美網帥拍照專區，讓你帶著毛寶貝，任何角度拍都又帥又美。
飼主們動起來～快帶著毛小孩一起來同樂！現場還邀請最專業的動物醫師提供免費健診與專業諮詢，這麼多好康，快下載《ETtoday新聞雲》App手刀搶票囉！

▲4歲妹畫「最想養的寵物」她以為驢子　答案揭曉後連本尊都不屑理。（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

▲拜託帶我去高雄寵物展～～（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

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【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）

◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「索取免費門票>>展昭高雄寵物用品展」，填留資料，馬上行動！
◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】
◎活動時間：4月4日至4月8日18:00。
◎得獎獎項：展昭高雄寵物用品展入場資格500名。
一人限領一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：依報名資訊中所填寫的E-mail寄送得獎通知，個人資料請務必正確填寫以利通知，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~
►►點我下載app 帶毛小孩逛展去囉！

2019展昭高雄寵物用品展
展覽日期：2019/04/12(五) ~ 2019/04/15(一)
展覽時間：10:00-18:00
展覽地點：高雄巨蛋(高雄市左營區博愛二路757號)
主辦單位：展昭國際企業股份有限公司
 

關鍵字： 展昭高雄寵物展寵物展抽獎

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