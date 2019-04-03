直播放生6隻小海龜！下秒海鷗猛撲「叼走當晚餐」...觀眾揪心崩潰

Blue Planet live on the BBC. Releasing baby turtles by the sea edge, then a seagull slides in for a nice take away? pic.twitter.com/ayxFGlByl0 — STHLDN (@STHLDN1) 2019年3月31日

國際中心／綜合報導

英國BBC的節目《藍色星球》（Blue Planet Live）於上月31日正直播一段影片，當時主持人麗茲（Liz Bonnin）以及保育團體把裝在桶子裡的6隻小海龜陸續拿出來，要讓牠們「回歸大海」，沒想到下一秒竟有一隻海鷗猛撲過來，把其中一隻小海龜給叼走，畫面超震驚，讓網友忍不住心都糾了起來。

▲麗茲摸摸小海龜，讓牠們「回歸大海」。（圖／翻攝自推特／@Jo_Slater）



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據BBC報導，當時麗茲和保育人士正位於澳洲的Heron島上，一起進行將剛孵化的小海龜放生的活動。影片中，小海龜們慢慢地朝著大海的方向爬去，麗茲則是蹲在一旁為觀眾宣導「海龜保育」的重要，本是一個相當感人、溫馨、充滿教育意義的時刻，下一秒卻突然有一隻海鷗鬼鬼祟祟的靠近，然後猛撲上正在努力爬行的小海龜們，隨後便叼起其中一隻。

影片中可以看到這殘酷的畫面已被導播切掉，但由於直播還正在進行中，麗茲不得不裝作鎮定地繼續對著鏡頭講話，而這時，飢餓的海鷗則是開心叼著海龜走出畫面裡，準備大快朵頤一番。

▲飢餓的海鷗叼走了剛出生的小海龜。（圖／翻攝自推特／@Jo_Slater）



當時在電視機前看播出的觀眾似乎都受到不少打擊，紛紛在社交媒體上留言寫道，「大自然真的是殘酷的」、「我不敢相信牠就這樣吃了剛出生的小海龜...」、「心好糾！好可憐！」、「邊看主持人講著海龜保育的重要，邊看著海鷗叼走剛出生的小海龜，我覺得留下了心理創傷！」，但也有網友憤怒表示，「為什麼主持人和保育人士都在場，卻沒有人願意出手相救？」