公路巧遇野生黃喉貂PK跨欄！　蹦跳追逐3分鐘珍貴影片曝光

▲公路上巧遇野生的保育類動物黃喉貂。（圖／翻攝自林佳龍臉書，下同）



寵物小組／綜合報導

巧見野生動物最真實的生活互動！交通部長林佳龍今(5)日在臉書PO出2隻保育類動物黃喉貂，蹦跳比賽跨欄的可愛一幕，並提及交通部正在規劃「中部友善道路改善計畫」，未來將設置路殺預警系統，提醒用路人放慢車速，更用聲光波警示野生動物，延遲牠們過路的時間，避免遭到路殺。

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交通部長在臉書PO文表示，影片是公路總局信義段的同仁，昨日清晨在新中橫公路執勤拍攝到的畫面，2隻成雙的黃喉貂正在公路上玩跨欄比賽，像是在響應明年東京奧運的蹦跳模樣任人印象深刻，「近年來，交通部努力在建設、環保與生態保育中間求得平衡，給國人交通的便利，更要維持生態的永續。」

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林佳龍提到，為了保護石虎，交通部與特有生物研究保育中心、中興大學等單位合作，規劃「中部友善道路改善計畫」，設置路殺預警系統，一方面提醒用路人放慢行車速度，另一方面當偵測到有車輛要通過時，則以聲光波發射器警示要過馬路的野生動物，延緩牠們通過路面的時間。

▲2隻黃喉貂在比賽跨欄。



交通部也在紫斑蝶大遷徙時，於國道3號架設防護網，更封鎖了一個車道，要讓紫斑蝶可以安全過馬路。此外，為了保護墾丁的陸蟹媽媽，能夠安全從樹林奔向海洋繁衍下一代，在台26線設置引導帆布牆，讓牠們能穿越地下涵洞。交通部在動物遷徙的高峰期，也會採取封路、縮減車道等措施，這一切都是為了避免野生動物遭到路殺。

林佳龍也提到，野生動物並不會看紅綠燈，對於所有一起守護生態的國人他感到相當感謝，相信對於用路人來說，珍貴的石虎、可愛的小螃蟹、美麗的蝴蝶等充斥在身旁的動物與植物，都會成為每一位用路人旅途上最美的風景。