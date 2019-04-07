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小主人驚醒哭鬧！霸氣喵保姆「肉球關燈」　耐心哄睡：哩緊睏

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▲▼小主人驚醒哭鬧！保姆「貼肉球哄入睡」　網羨慕：眼罩哪買的。（圖／網友Yevril Liang授權提供）

▲喵：好孩子趕快繼續睡～（圖／網友Yevril Liang授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

毛小孩＋小孩根本最萌組合！住在美國的布偶貓「蜜蜜」最喜歡小主人「肥嘟嘟」，24小時隨身保護，還會一起睡嬰兒床。這天寶寶睡到一半突然驚醒，揮動小手掙扎，一旁的蜜蜜肉球一貼，當成眼罩蓋在孩子臉上，三兩下就又哄入睡，專業到不行的技巧連媽媽都稱讚，「牠真的是最棒的保姆！」

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▲▼小主人驚醒哭鬧！保姆「貼肉球哄入睡」　網羨慕：眼罩哪買的。（圖／網友Yevril Liang授權提供）

▲7個月的蜜蜜雖然還年幼，但對妹妹卻非常溫柔。

馬麻笑說，「照片中就是寶寶睡到一半突然醒來在鬧，想睡覺但睡不著，蜜蜜一看到就跑去舔她，然後用手遮住她的眼睛，仿佛是告訴我們，燈太亮弄醒寶寶，還對寶寶露出一副『哩緊睏！我幫你把眼睛蓋住了』」。

▲▼小主人驚醒哭鬧！保姆「貼肉球哄入睡」　網羨慕：眼罩哪買的。（圖／網友Yevril Liang授權提供）

7個月大的蜜蜜是個可愛的黏人精，同時也是個好姐姐，馬麻Yevril Liang懷孕時就迫不及待的隔著肚皮，和肥嘟嘟依偎睡在一起，等到孩子出生，更每天守護在嬰兒床旁邊，注意她的一舉一動，「有時候我要短暫離開，牠就會跑過來幫我看著，一有動靜就會拍拍寶寶嘗試哄她。」

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▲▼小主人驚醒哭鬧！保姆「貼肉球哄入睡」　網羨慕：眼罩哪買的。（圖／網友Yevril Liang授權提供）

▲感情超好的姊妹倆。

馬麻也提到，3個月的肥嘟嘟開始學會抓東西，有時候還不太會控制力道，會出力抓著貓咪不放，原本她很擔心蜜蜜會伸爪子暴走，但幾次下來，蜜蜜只是傻傻的站在原地，不但沒反抗反而還溫柔的舔妹妹，溫柔的舉動讓她感動又欣慰，同時也藉機教育孩子，對待動物必須要輕輕、不可以亂抓。

▲▼小主人驚醒哭鬧！保姆「貼肉球哄入睡」　網羨慕：眼罩哪買的。（圖／網友Yevril Liang授權提供）

▲小主人出生就有貓咪陪伴，馬麻也藉此慢慢教她友善動物的觀念。

照片分享到貓咪社團之後，許多網友紛紛被蜜蜜熟練的手勢給笑翻，「從小就互相保暖到大」、「貼心的貓保姆」、「怎麼我家的都只會抱在一起睡，根本不哄的」、「貓咪幫寶寶擋住眼睛，這樣比較暗比較好睡～」、「身為媽媽一秒融化」、「最專業的保姆」、「孩子這畫面你不能看」、「小心上新聞，這裡有貓虐待兒童啦」、「我也要這款眼罩」。

關鍵字： 保姆小主人關燈眼罩肉球

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