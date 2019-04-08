潛水遇「世界最危險」遠洋白鰭鯊噬腿　超級大口慘縫50針

▲男子的同伴剛好拍下了他被鯊魚慘咬的那一刻。（圖／翻攝自YouTube／Alexander Kraenkl）

國際中心／綜合報導

奧地利一名潛水員去年在埃及的紅海潛水時，慘遭一條遠洋白鰭鯊(Whitetip sharks)咬傷大腿，事前雖然他提早發現，立即抓緊繩索想要逃命，但仍敵不過鯊魚速度慘遭狠咬，恐怖經歷讓潛水多達150次以上的他，也害怕的不知道該怎麼處理。

51歲潛水員克倫克(Alexander Kraenkl)2018年6月到埃及紅海進行潛水，當時已在水中50多分鐘的他，突然發現有一條鯊魚快速向他靠近，「那一刻，我趕緊抓著繩索，右腿突然感到劇痛，我不知道發生了什麼事，我低下頭，看到鯊魚游過我身旁，便明白發生了什麼事。」

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克倫克雖然是潛水次數多達150次以上的老手，但坦承，「我潛水時看過許多鯊魚，但從未目睹過這種情況，這是我遇過最瘋狂的事，看到血液逐漸從衣服中滲出，人變得非常恐慌，這條鯊魚真的咬得很大口！」

克倫克順利上岸後，隨行導遊聯繫到當時人在另外一艘船上的醫生，很快便趕到並在船上緊急進行治療，大腿約縫了40至50針，從死門關走過一回，他很慶幸鯊魚是咬在大腿，那裡的神經部位比較少，並且從未有過放棄潛水的想法，「只是在錯誤的時間出現在錯誤的位置，我很高興我仍活著，可以享受人生。」

咬傷人的遠洋白鰭鯊，雖然行動緩慢卻很具攻擊性，棲息在熱帶及溫暖的水域牠們，以其健壯的身體和白色圓形鰭聞名，甚至被一些專家認為是「所有鯊魚中最危險的一種。」