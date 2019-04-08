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淡水小坪頂浪貓3隻生到20隻！TNVR成地陪　呆萌陪登山客攻頂

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▲▼淡水小坪頂浪貓3隻生到20隻！　TNVR乖巧伴遊登山客成特色。（圖／新北市動保處提供）

▲淡水小坪頂登山步道的3隻流浪貓繁殖成20幾隻。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

TNVR減少流浪動物問題！新北市淡水小坪頂登山步道陸續出現3隻流浪貓，短短3年內快速繁殖成長為20幾隻，動保處接獲報案全數捉回TNVR，3月上旬將貓隻全部絶育及施打疫苗後原地置回，現貓隻比較溫和，有時還會陪伴登山客一起座在椅子上俯看淡水河，吸引更多遊客駐足。

▲▼淡水小坪頂浪貓3隻生到20隻！　TNVR乖巧伴遊登山客成特色。（圖／新北市動保處提供）

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▲貓咪結紮完原放。

淡水小坪頂登山步道以幽靜出名，而近幾年登山客在於淡水坪頂里的觀景台，可發現林間有許多貓咪出沒，因數量太多，有時會進入住戶家中供桌上吃貢品，甚至有些貓已不怕人，會騷擾過路登山客，居民林裕勝2月底通報動保處，淡水動物之家使用誘捕籠進行抓紮作業，在短短的7天內就陸續抓到10隻貓。

當地居民林裕勝表示，家裡約3年前出現3、4隻流浪貓，當時不以為意，他和遊客基於愛心常會以小魚干餵食，沒有想數量暴增，成群10-20幾隻出現常嚇壞遊客，原希望這些貓捕捉後能全部帶走收容，但經獸醫師余昌吉勸說，全部收容仍會有其他浪貓進來社區內，無法真正解決問題，不如協助絶育原放工作，讓牠們變成社區及登山步道的一個特色景觀，才同意留下這些貓咪。

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▲▼淡水小坪頂浪貓3隻生到20隻！　TNVR乖巧伴遊登山客成特色。（圖／新北市動保處提供）

▲▼浪貓乖巧陪登山客休憩。

▲▼淡水小坪頂浪貓3隻生到20隻！　TNVR乖巧伴遊登山客成特色。（圖／新北市動保處提供）

統計去年至今年2月28日止，淡水動物之家已為190隻犬貓進行TNVR結育工作，包含淡水如大屯莊園、水源里南勢埔社區、淡水莊園及淡水老街，在這些區域逐步進行結育作業，從源頭解決流浪動物，並持續與愛心人士及居民合作誘捕及後續照顧餵食，以兼顧動物保護及環境衛生。

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動保處表示，108年新北市持續推動TNVR結紥、乾淨餵養及認養不棄養，為毛寶貝找一個溫暖的家等各項政策及措施，為的就是要建構一個動物與人類可以和平共處生活環境，而結合民間信仰，逐步影響周遭居民及感動來訪遊客的內心，讓這些小小生命不再是人們眼中的環境負擔，是值得大家給予肯定及支持作法，期望社會上有更多愛護動物人士，可以發揮個別的正向影響力，共同實踐友善動物城市目標。

關鍵字： 淡水小坪頂浪貓TNVR地陪登山客

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