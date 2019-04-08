ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

1歲金金誤食「90公分奪命玩具」　主人心碎發文：千萬別再買這種

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Indira Tuckler）

▲1歲金金誤食玩具而喪命。（圖／翻攝自Facebook／Indira Tuckler）

寵物中心／綜合報導

不少飼主們都會幫自己的狗狗準備各式各樣的玩具，但其實很多玩具一不小心就會變成「奪命凶器」。美國一名飼主就因為買了一款「繩子玩具球」給自家黃金獵犬玩，沒想到兩天後牠便倒地不起，經醫生搶救後也宣布無效。

據英國《鏡報》報導，飼主英迪拉（Indira Tuckler）日前分享了自己近日因為狗玩具，而失去黃金獵犬山姆（Sam）的慘痛經歷，希望能藉此呼籲其他狗主人一定要更注意各個玩具的安全性。她於facebook上寫道，「我在Home Goods買了一些繩子玩具球給我的狗玩，我以為那非常堅固、不可能會被破壞，沒想到在同一天，我發現這玩具竟已經被咬爛，我趕緊丟掉，也祈禱狗狗沒有吞下。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Indira Tuckler）

▲▼「致命繩子玩具球」在homegoods、馬歇爾等各大寵物店都買得到。（圖／翻攝自Facebook／Indira Tuckler）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Indira Tuckler）

遺憾的是，這隻年僅1歲的山姆並沒有那麼幸運，開始出現了嘔吐、腹瀉、不吃不喝等症狀，經檢查後才發現，牠竟把這長達3英尺（約90公分）的繩子吞了下去，纏住了腸子，引起了其他併發症。就算最後醫生順利將繩子取出，但由於傷勢太嚴重，來不及進行下一步手術，山姆也在兩天後去世了。

英迪拉心碎警告各位飼主，千萬別再買和繩子類相關的玩具了，「這種玩具在等各大寵物商店都很常見，但這根本一點都不適合寵物來玩。」這篇貼文也獲得了3.9萬次轉發、超過5800則留言，網友紛紛表示，「很遺憾，但也謝謝你的分享，能讓其他飼主更注意」、「市面上真的有太多太多『寵物玩具』根本不適合寵物」、「才1歲...好捨不得」、「大家一起抵制購買繩子玩具！」。

關鍵字： 黃金獵犬Indira Tuckler寵物

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哈士奇逼路人結帳買熱狗　「胖累犯」4年持續打劫中！

特／隨口問「泡泡紙在哪」　黃金鼠凌晨5點吵醒他....

影／市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜..

97隻絕望鯨魚遭囚禁「尖刺煉獄」...終於可回家了..

館長直播舉手怒吼！　差點被大雄咬狂飆髒話：上輩子欠..

硬漢爸嗆「敢養狗我就殺人」　兩年後扛汪散步：牠腳交..

鯨魚祖先「四足鯨」現身祕魯　有蹼和蹄還能在陸地行走

影／這生物禿光認不出是啥…主人「不想花錢幫牠看病..

到阿嬤家過寒假　白喵「超模→棉花糖」...媽哭了：..

忘記爸媽不在家！褓姆提醒...暴衝歐告秒停腳：啊對..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

新屋小狐狸二度遭棄退回收容所　終於到新家聽姐姐彈琴..

傲嬌歐告翻肚皮要摸摸　 見媽手痠停止「大叔式大嘆氣..

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天..

小拉拉見宵夜口水大失控...　嘴邊牽絲掛2條：開飯..

磁鐵汪硬鑽胯下卡位爭寵！　霸佔「該邊搖滾區」：就是..

白柴跳沙發滑倒花式折腰慘摔　落地惱羞找馬麻：都是抱..

貓奴心聲「買垃圾送玩具」　實測主子最愛垃圾排行榜！

新研究「母海豚比女人更容易高潮」　閒著沒事就愛愛

1歲金金誤食「90公分奪命玩具」　主人心碎發文：千..

罐罐別走啊～曼赤肯「開掌花」攔截　小短腿空中揮動萌..

煮飯壓力超大！4隻背後靈「包圍緊盯」　網笑：這是餓..

橘貓爆扣羞恥圈「正中黑臉」　結紮喵莫名被揍傻眼：尬..

二哈行為正常發揮！「瞄一眼轉頭溜走」X3　網見牠本..

追車浪狗戴矯正器3天破解！　愛媽見「新用法」笑哭：..

奇葩巴哥「背向式」上床　脖子狂折90度...網：不..

賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎

1包中藥袋GET貓星人！牠「埋頭狂吸」爽到癱軟....

寂靜殺手「肺腺癌」　低劑量肺部電腦斷層檢查有助及早..

榮民留下1600萬遺產…囑託「捐助國防」！榮服處焚..

首位華人影帝涉酒駕！　叫代駕家門破功「坐上駕駛座」..

逼解放軍緊急升空！鍾佳濱建議重組「無武裝S-2T」..

隨大甲媽祖遶境...煙霧繚繞如何保護鼻子和氣管？3..

臨床證實中醫有助改善精蟲品質 南市醫研究論文登國..

濱崎步「神秘三角洲」疑走光！　激短裙開唱…連2天誤..

影／20秒亂棒暴打！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏..

新研究「母海豚比女人更容易高潮」　閒著沒事就愛愛

A-Lin冒出「雙下巴」被說胖　徒手抓「街頭小吃」..

寵物動物熱門新聞

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

97鯨遭囚禁「尖刺煉獄」！終於..

館長直播舉手怒吼　差點被大雄咬

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

寄宿汪「堅持陪褓姆看電視」度估

陌生灰髒柴溜店裡　折手翻肚睡歪

盜獵犀牛遭大象踩死　屍被獅群啃

讀者迴響

熱門新聞

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

97鯨遭囚禁「尖刺煉獄」！終於..

館長直播舉手怒吼　差點被大雄咬

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

寄宿汪「堅持陪褓姆看電視」度估

陌生灰髒柴溜店裡　折手翻肚睡歪

盜獵犀牛遭大象踩死　屍被獅群啃

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

最新影片

更多

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

新屋小狐狸二度遭棄退回收容所　終於到新家聽姐姐彈琴「安穩甜睡」

傲嬌歐告翻肚皮要摸摸　 見媽手痠停止「大叔式大嘆氣」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面