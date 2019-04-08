1歲金金誤食「90公分奪命玩具」　主人心碎發文：千萬別再買這種

▲1歲金金誤食玩具而喪命。（圖／翻攝自Facebook／Indira Tuckler）



寵物中心／綜合報導

不少飼主們都會幫自己的狗狗準備各式各樣的玩具，但其實很多玩具一不小心就會變成「奪命凶器」。美國一名飼主就因為買了一款「繩子玩具球」給自家黃金獵犬玩，沒想到兩天後牠便倒地不起，經醫生搶救後也宣布無效。

據英國《鏡報》報導，飼主英迪拉（Indira Tuckler）日前分享了自己近日因為狗玩具，而失去黃金獵犬山姆（Sam）的慘痛經歷，希望能藉此呼籲其他狗主人一定要更注意各個玩具的安全性。她於facebook上寫道，「我在Home Goods買了一些繩子玩具球給我的狗玩，我以為那非常堅固、不可能會被破壞，沒想到在同一天，我發現這玩具竟已經被咬爛，我趕緊丟掉，也祈禱狗狗沒有吞下。」

請繼續往下閱讀...

▲▼「致命繩子玩具球」在homegoods、馬歇爾等各大寵物店都買得到。（圖／翻攝自Facebook／Indira Tuckler）



遺憾的是，這隻年僅1歲的山姆並沒有那麼幸運，開始出現了嘔吐、腹瀉、不吃不喝等症狀，經檢查後才發現，牠竟把這長達3英尺（約90公分）的繩子吞了下去，纏住了腸子，引起了其他併發症。就算最後醫生順利將繩子取出，但由於傷勢太嚴重，來不及進行下一步手術，山姆也在兩天後去世了。

英迪拉心碎警告各位飼主，千萬別再買和繩子類相關的玩具了，「這種玩具在等各大寵物商店都很常見，但這根本一點都不適合寵物來玩。」這篇貼文也獲得了3.9萬次轉發、超過5800則留言，網友紛紛表示，「很遺憾，但也謝謝你的分享，能讓其他飼主更注意」、「市面上真的有太多太多『寵物玩具』根本不適合寵物」、「才1歲...好捨不得」、「大家一起抵制購買繩子玩具！」。