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聽得懂人話！　貓皇「可辨識自己名字」...前提是要有好處

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橘貓、三花貓。（圖／CC0圖庫／Pixels）

▲研究指出貓咪其實聽得懂自己的名字。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0／Pixels）

寵物小組／綜合報導

相較於狗狗總是以熱情的搖尾巴、飛撲、強吻來回應主人，貓咪對於人類的呼喚常常愛理不理，讓人疑惑牠「到底聽不聽的懂自己的名字」。近日有報導指出，其實喵喵確實聽得懂自己的名字，也能分辨得出來主人和陌生人的聲音，甚至能察覺飼主的表情變化。

據英國科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）4日刊登的研究指出，Atsuko Saito領導的團隊為了證明貓咪具有識別自己名字的能力，在各種環境包括個人住家中、貓咪咖啡廳等觀察了78隻貓，他們設計了4組實驗，每一次都分別在16到34隻貓身上做實驗，讓每一隻貓會聽到自己主人的錄音或是其他人的聲音，而這些聲音會分別唸出3次與這隻貓咪名字相同語調的單詞，以及1次名字。

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研究結果發現，很多貓咪一開始聽到都有出現移動耳朵、頭、尾巴等反應，但是當唸太多次時，牠們就會漸漸失去興趣。其中，家貓是反應最快的，能夠明顯區分出自己的名字與其他單詞；但咖啡廳中的貓就似乎不太感興趣、愛理不理。以平均而論，這些貓咪的確是在聽到自己的名字時，都會做出反應，相較於陌生人，喵喵聽到主人的呼喚反應則會更加強烈。

對此，擁有幾隻貓的研究人員Jennifer Vonk表示，她經常與丈夫辯論家中的貓是否聽得懂自己的名字。而她認為，其實貓咪是聽得懂自己的名字的，特別是在餵食時間，「但貓咪是否對此作出反應，還是要取決於當時情況和牠的心情。」

關鍵字： 貓咪貓奴貓皇名字

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