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特／柴柴不敢進鐵門...拼命扯牽繩逃脫　媽媽「拿佛珠一掃」秒正常

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▲特／柴柴不敢進鐵門...拼命扯牽繩逃脫　媽媽「拿佛珠一掃」秒正常。（圖／有點毛毛的／網友蘇仲太提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴柴忽然不敢進鐵門...而且連續多天，讓飼主覺得相當奇怪。（圖／有點毛毛的／網友蘇仲太提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

圖文／蘇仲太

泡彈，公柴犬，一歲，現居新北市。

以前帶泡彈在自家的中庭花園閒遛，要回家必須進入一樓的公共鐵門，泡彈總是沒有異狀的進來，如果泡彈還不想回家，頂多賴皮一下下。不過就在前一陣子開始，泡彈回家準備進入鐵門時，就開始死拖活拉，死也不進來...。

請繼續往下閱讀...

害我只能抱著泡彈進來，而且這情況一而再的發生，我就開始覺得不對勁...。很有可能牠看到「髒東西」在門口？！我就把這件事告訴我媽媽，我媽媽一開始也不信，說「我們這一棟又沒有發生過事情！」

後來我媽媽帶泡彈出去散步，回家時，泡彈依然不願意進門，我媽媽就把準備好的佛珠拿出來，往門裡面掃了一遍，並在口中唸唸有詞的說「請你離開這裡，不要一直嚇我們家的狗！」結果泡彈就願意進門了！！

「自從用佛珠掃過之後，泡彈就不曾出現過異狀了。」
 

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿（鏟）屎官！】

世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括：
1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地
2.至少一張相關照片（須為橫圖）
3.字數盡量150字以上

＊投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

＊範例圖文請看此。

關鍵字： 寵物靈異柴犬

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