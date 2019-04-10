特／柴柴不敢進鐵門...拼命扯牽繩逃脫　媽媽「拿佛珠一掃」秒正常

▲柴柴忽然不敢進鐵門...而且連續多天，讓飼主覺得相當奇怪。（圖／有點毛毛的／網友蘇仲太提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



圖文／蘇仲太

泡彈，公柴犬，一歲，現居新北市。

以前帶泡彈在自家的中庭花園閒遛，要回家必須進入一樓的公共鐵門，泡彈總是沒有異狀的進來，如果泡彈還不想回家，頂多賴皮一下下。不過就在前一陣子開始，泡彈回家準備進入鐵門時，就開始死拖活拉，死也不進來...。

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害我只能抱著泡彈進來，而且這情況一而再的發生，我就開始覺得不對勁...。很有可能牠看到「髒東西」在門口？！我就把這件事告訴我媽媽，我媽媽一開始也不信，說「我們這一棟又沒有發生過事情！」

後來我媽媽帶泡彈出去散步，回家時，泡彈依然不願意進門，我媽媽就把準備好的佛珠拿出來，往門裡面掃了一遍，並在口中唸唸有詞的說「請你離開這裡，不要一直嚇我們家的狗！」結果泡彈就願意進門了！！

「自從用佛珠掃過之後，泡彈就不曾出現過異狀了。」



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