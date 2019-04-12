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柴柴進醫院頂扣扣！「飛機耳舉手」淡定打針　獸醫狂讚好乖

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▲▼柴柴進醫院頂扣扣！「飛機耳舉手」淡定打針　獸醫狂讚好乖。（圖／網友喬喬授權提供）

▲柴犬進醫院整隻僵硬乖乖給打針。（圖／網友喬喬授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

難得遇見看醫生不浮誇的柴犬！住在台南的柴犬哈雞這天跟馬麻去打預防針，進去獸醫院自動石化，抱上診療台四肢僵硬，耳朵後收進入「聖人模式」，被抱起來舉手等打針，從頭到尾維持淡定表情，讓獸醫和護士紛紛被萌暈，瘋狂稱讚哈雞好乖。

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▲▼柴柴進醫院頂扣扣！「飛機耳舉手」淡定打針　獸醫狂讚好乖。（圖／網友喬喬授權提供）

▲▼哈雞一緊張耳朵就會後收消失。

▲▼柴柴進醫院頂扣扣！「飛機耳舉手」淡定打針　獸醫狂讚好乖。（圖／網友喬喬授權提供）

飼主喬喬笑說，5歲的哈雞個性淡定又非常膽小，比起狗狗更像一隻貓咪，到陌生環境或是聲太大，直覺就是找洞鑽，光叫名字叫不來，只有看到食物才會有反應，其餘時間一律不理人，完全就是一隻現實狗，不過看醫生的時候卻特別老實。

▲▼柴柴進醫院頂扣扣！「飛機耳舉手」淡定打針　獸醫狂讚好乖。（圖／網友喬喬授權提供）

▲▼馬麻笑說，哈雞是一隻有貓魂的狗，沒有吃的誘惑常常叫不來。

▲▼柴柴進醫院頂扣扣！「飛機耳舉手」淡定打針　獸醫狂讚好乖。（圖／網友喬喬授權提供）

喬喬表示，哈雞天生膽子小，從1-2個月打預防針就都沒有反應，「哈雞進醫院的時候會將尾巴垂下，可能因為太緊張，進去診間就會四肢僵硬任人擺佈，過程中不會動也不會叫，打完針也沒有反應，所以醫生都很開心，說希望每隻柴柴都這麼乖，畢竟很多柴柴還沒打就開始叫了。」

▲▼柴柴進醫院頂扣扣！「飛機耳舉手」淡定打針　獸醫狂讚好乖。（圖／網友喬喬授權提供）

▲▼哈雞喜歡躲在狹小的空間睡覺。

▲▼柴柴進醫院頂扣扣！「飛機耳舉手」淡定打針　獸醫狂讚好乖。（圖／網友喬喬授權提供）

許多網友看完紛紛留言笑說，「超可愛的，早上看到這個就好療癒」、「這是緊張頂扣扣的柴犬」、「我獸醫朋友說柴犬就是FCD(F*cking Crazy Dog)」、「之前帶中途的柴去打針，可是醫生只是摸而已就淒厲的尖叫...」、「柴：我是誰？我在哪裡？你們在做什麼？」、「知道要乖但不免緊張」。

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 ▲▼柴柴進醫院頂扣扣！「飛機耳舉手」淡定打針　獸醫狂讚好乖。（圖／網友喬喬授權提供）

▲超療癒笑容。

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