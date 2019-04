母棕熊攻擊人遭「終身監禁＋禁見異性」！　最愛獄友帶甜食拜訪

國際中心/綜合報導

哈薩克有一隻遭馬戲團拋棄的母棕熊葉卡捷琳娜(Ekaterina),因為15年前犯下2起攻擊遊客事件,而遭判處終身監禁,被迫與730名罪刑犯一起關在監獄內,且無法與雄性棕熊見面。但自從獄中出現「熊麻吉」之後,不僅吸引其他囚犯目光,還常常帶著甜食探訪,一名囚犯更表示,在與母熊交流的過程中,「時間變得更加明亮」。

A brown bear is serving a life sentence in prison alongside 730 dangerous offenders.



Ekaterina – or Katya – was sent down in Kazakhstan for two separate attacks on people at a campsite where she was previously caged. https://t.co/Z8HRsGeUku