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母棕熊攻擊人遭「終身監禁＋禁見異性」！　最愛獄友帶甜食拜訪

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國際中心／綜合報導

哈薩克有一隻遭馬戲團拋棄的母棕熊葉卡捷琳娜（Ekaterina），因為15年前犯下2起攻擊遊客事件，而遭判處終身監禁，被迫與730名罪刑犯一起關在監獄內，且無法與雄性棕熊見面。但自從獄中出現「熊麻吉」之後，不僅吸引其他囚犯目光，還常常帶著甜食探訪，一名囚犯更表示，在與母熊交流的過程中，「時間變得更加明亮」。

根據英國《太陽報》報導，母棕熊在2004年於馬戲團工作時期，分別犯下2起攻擊遊客事件，其中一名11歲受害男童因試圖餵食棕熊，反遭熊穿過籠子抓住腿，造成身體多處重傷，並引發創傷性休克；另一名28歲男子則是在喝酒後，無視警告標語，在試圖與棕熊握手時遭到攻擊。

從此之後，葉卡捷琳娜遭到馬戲團拋棄，並被當局判處終身監禁，獨自生活在一間擁有泳池的牢房內，終身不得與雄性棕熊見面，而且牠身處的監獄關著730名重刑犯，其中還包括刑期25年以下的殺人犯。

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高度安全殖民地負責人表示，在歷經15年監禁之後，母棕熊的威脅性已逐漸降低，「牠很友善，根本沒有攻擊性」，牠一個月前剛從冬眠中醒過來，現在已經開始在跑步和跳躍，其他囚犯也都會來探視牠。

獄方的教育工作副主任（Azamat Gapbasov）表示，「可悲的是，我們不能帶雄性棕熊與牠見面，最多只能藉由人工授精的方式。」

據了解，現在母棕熊已經成為監獄的吉祥物，獄方甚至還特別為牠訂製一座雕像，放置在牢房前。其他囚犯也非常照顧同為獄友的熊麻吉，一名43歲獄友塔拉卡諾夫（Igor Tarakanov）就表示，「牠喜歡其他囚犯餵食甜食，像是糖果、餅乾或是蘋果....當然，在與動物交流的過程中，也讓我的時間變得更加明亮，沒有那麼痛苦。」

但這件事曝光後，許多網友卻為母棕熊的遭遇打抱不平，「牠真的太可憐了，人類真的很糟」、「母棕熊就這樣永遠關在監獄內，而且還沒辦法跟異性見面，真的太慘」、「一隻失去自由的熊」，但也有網友持反對意見認為，「現在牠在獄中感覺過得不錯，也沒有不好」、「如果釋放母棕熊，牠可能無法生存下去，又或者被送到另一個馬戲團或動物園，都可能比現在更糟」。

▼ 母棕熊不僅成為獄友的熊麻吉，也成為監獄的吉祥物。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲▼ 棕熊。（圖／免費圖庫pixabay）

關鍵字： 哈薩克葉卡捷琳娜EkaterinaAzamat Gapbasov棕熊

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