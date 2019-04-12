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「跟狗狗一樣大」10公斤緬因貓超黏人　爸拔一叫就來踏踏

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▲「跟狗狗一樣大」10公斤緬因貓超黏人　爸拔一叫就來踏踏。（圖／ETtoday）

▲緬因貓Minimi。（圖／ETtoday，下同。）

寵物小組／綜合報導

大貓咪也愛撒嬌！東森寵物雲通化店店長Kenny因為熱愛動物，家裡同時養了4隻貓和4隻狗，其中體型像狗狗、有10公斤重的緬因貓Minimi非常親人，只要爸拔一叫就會立刻飛奔到身邊，而且也會用超萌貓掌「踏踏」撒嬌，反差萌超級可愛！

▼Minimi一直依偎在爸爸懷裡。

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▲「跟狗狗一樣大」10公斤緬因貓超黏人　爸拔一叫就來踏踏。（圖／ETtoday）

Kenny在11日的《姐姐不解釋》節目中分享平時在家和貓咪互動的影片，一般貓咪常常不會理會有人叫牠，不過Minimi聽見自己的名字馬上就到爸爸身邊，露出充滿愛意的眼神，兩隻腳溫柔踏著爸爸的肚子，是貓奴才懂得幸福時刻！

▼萌萌踏踏。

▲「跟狗狗一樣大」10公斤緬因貓超黏人　爸拔一叫就來踏踏。（圖／ETtoday）

▼東森寵物雲通化店店長Kenny。

▲喵星人的世界好難懂！　獸醫師教你搞懂「貓皇內心戲」。（圖／ETtoday）

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▼新莊店貓節商品特搜。

▲歡慶4月4日台灣「貓節」！　東森寵物雲新莊店貓貓用品大特價。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▲4月4日慶祝台灣「貓節」！　東森寵物雲新莊店。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

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▼777幸運轉盤。

▲東森寵物雲777幸運轉盤。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▼超萌直播看這邊。

關鍵字： 緬因貓東森寵物雲商店貓節777

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