東森寵物雲歡慶台灣「貓節」！新莊店貓砂、罐罐限時大特價

▲精選貓咪用品就在東森寵物雲。（圖／ETtoday，下同。）

寵物小組／綜合報導

毛小孩在家中的地位越來越高，比起過去單純飼養，現在的爸拔媽麻希望給他們更好生活品質。為了迎接4月4日台灣「貓節」的到來，東森寵物雲新莊店特別尋找眾多貓咪生活所需的優質用品，無論是吃的、玩的都面面俱到，也從現在開始進行為期2個月的「貓奴好物BUY」大特價，寵愛貓咪的你千萬不要錯過喔！

4月4日除了是兒童節之外，也是台灣貓節，1995年由愛貓族聯誼會與台北市共同訂立，旨在尊重動物、學習如何與貓狗同居共處，建立和諧、健康、快樂的生活。其實很多國家都有設立貓節，例如日本、香港、美國、義大利、比利時等等，也會有不同的慶祝活動。

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養貓並不困難，但要「養好」貓可以是非常深的學問，隨著網路的發達，爸拔媽麻可以透過各社群交流，獲得照顧的知識與小撇步，東森寵物雲也利用在寵物用品的寬廣視野，尋找方便使用、友善動物的用品，推薦給大家：

【你知道主食罐，有以紅肉為主的嗎？】

一般買罐罐，不外乎都是雞肉、魚肉，主以白色為主的肉類，日系的貓咪食品也多為這樣的設計，不過歐美的主食罐為了更符合貓咪最原始的生活，會以心臟、肝臟、肺臟等部位做成食材，也有不少飼主會特地選購這樣的主食罐，整體會偏紅色，如果家裡的貓咪沒有試過的朋友可以嘗試看看，說不定牠其實很喜歡這類型的罐罐喔！

▼多種罐頭可以現場比較挑選！

【玩具大集合，除了逗貓棒還有很多好玩的喔！】

市面上的玩具幾乎都以貓咪喜歡狩獵、貓草的味道為主，不過風格其實大不相同，例如日系玩具走的是少女、質感風，多是療癒小物，色彩繽紛為主，像是裝了貓草的布球、玩偶等等；歐美則是主打機動性，讓貓咪追逐，搭配紅外線、振動效果，滿足貓咪好動的慾望。

▼在家裡享受釣貓樂趣！

【打扮美美出來玩】

比起外出籠，貓咪其實更適合外出袋，籠子的開口多半只有一個，讓貓咪進去是不難，但抵達目的地後，牠可能會因為害怕而不出來，空間不大也不好抱，這時以「上下開口」為主外出袋就解決了這個問題。

此外，貓咪的推車也很可以很講究，比起狗狗比較常出門，貓咪外出很容易緊張，一般的推車為了方便人使用，都會做得很高，讓牠們有種「居高臨下」的感覺，但離開了熟悉的視野更讓牠們不安，因此有廠商設計專門給貓咪使用的推車，而且大小也符合大眾交通運輸的規範，連假返鄉不是問題，是「貓咪專屬的嬰兒車」！

▼帶貓咪出門也可以很時尚。



▼各式功能不同的推車。



此外，東森寵物雲新莊店一直有貓咪和狗狗的領結、項圈專區，而且會隨著節日、季節進行更新，例如過年的時候以紅、金色系為主，這次的貓節也推出大量「貓咪專屬」的配件，不是「貓狗通用」，會讓貓奴自豪的可愛小物，讓貓咪美美的出門！

▼精美的項圈。



【減少貓砂粉塵顧健康】

貓咪上廁所用貓砂，讓清潔相當方便，不過過程中總是會有細砂揚起，或是卡在腳掌縫裡，一不小心就會被貓咪吸入或是吃下去，久而久之產生健康疑慮，東森寵物雲便推薦高人氣的豆腐砂，一樣是凝結式，但粉塵少又可以沖馬桶，沒試過的爸拔媽麻可以趁特價期間買回家給寶貝試用看看喔！

▼現場有豆腐砂的展示，可以親自體看看味道和觸感。

【跳蚤不要來】

養毛小孩難免會遇到害蟲問題，常見的跳蚤就是一種，處理的方式除了使用專用的洗毛劑、滴劑外，還有「蚤圈」可以選擇，是一種戴在脖子會發出氣味驅蟲的項圈，因為貓咪脖子後面那一小段牠自己不好碰到，如果使用其他種除蟲方式，跳蚤很可能會躲在那邊，這是就可以進行全方位的防護，而且氣味是以植物的草本香氣，不是難聞的化學藥味，可以安心使用，如果想要使用滴劑的話，也有以天然植物製作的用品可以選擇，降低風險。

▼方便的蚤圈。

【貓貓為何要保健】

其實貓咪養在室內遠離危險，就一般家庭而言養到10歲以上並不會太少見，不過貓咪如果沒有做好保養，身體機能出狀況，往往帶來急迫性的生命危機，就像人一樣，身體老話可能需要靠額外攝取來補充所需的營養素，東森寵物雲也針對各種不同的需求，尋找不同的寵物保健食品，讓不同需求的貓咪都有適合的用品，而且不只有藥丸的型式，怕毛小孩難以下嚥，還有滴劑可以加在罐罐或是乾乾裡，讓牠們不知不覺攝取。

【貓主子不要煩躁森七七】

許多貓咪超級喜歡貓草的味道，對木天蓼更是無法招架，不過木天蓼棒或是果實常常被貓咪玩到不見，有時才剛給牠，一轉眼就不知道到哪去了，因此有廠商做成噴劑，可以比較長時間讓玩具或環境散發氣味，安定情緒起伏不定的貓貓，讓使用起來更方便有效！

▼木天蓼噴劑。



貓奴好物BUY

特價期間：即日起至5月24日

營業時間：上午11:00至晚上22:00

電話：02-2996-0026

地點：ETtoday東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號，ikea對面）