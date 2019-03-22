想住老爺酒店、吃寒舍Buffet嗎？　東森寵物雲消費滿777好禮3重送！

▲快來寵物雲玩幸運轉盤！（圖／ETtoday）



寵物小組／綜合報導

許多毛小孩都是爸媽最疼愛的寶貝，就算月底快吃土還是要幫牠們買罐罐，東森寵物雲為了體恤辛苦的爸拔媽麻，推出「777幸運轉盤 好禮三重送」活動，只要單筆消費滿777元，就可以抽寒舍艾美、喜來登十二廚、胡同燒肉等頂級雙人餐券，還有價值8800元的老爺酒店住宿券，讓你和毛小孩都吃飽飽睡好好！

▼喵：我坐好了，可以出發買罐罐了！（圖／東森寵物雲頭份店提供）



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【活動什麼時候開始？要怎麼參加？】

只要在3月27日至4月16日這段期間內，到東森寵物雲各分店消費滿777元並加入會員，即可現場立即轉「777幸運轉盤」1次，並獲得當週「週週抽餐券」機會1次，以及活動結束後「加碼抽老爺酒店住宿券」機會1次，一次獲得3個抽獎機會喔！

【獎品有什麼？】

幸運輪盤獎品：

1.商品$50折價券

2.商品$30折價券

3.洗澡$100折價券

4.精美小禮物

獎品數量有限，送完為止。

週週抽餐券：

1. 寒舍艾美酒店雙人餐券2組（3週共6份）

2. 台北喜來登大飯店十二廚餐廳雙人餐券3組（3週共9份）

3. 胡同燒肉雙人餐券4組（3週共12份）

活動結束加碼抽老爺酒店住宿券：

1.老爺集團六館聯合住宿券（價值8800元）3份

【如果買超過777的倍數，可以獲得更多抽獎機會嗎？】

「777幸運轉盤」可無上限獲得機會，例如消費滿1554元可轉2次，滿2331元可轉3次，不過「週週加碼抽餐券」每人每周僅可獲得一次，需到下一週的計算期間再次消費才可再次獲得，而「加碼抽老爺酒店住宿券」則是每人僅限一次。

【餐券和住宿券的中獎名單要如何得知？】

得獎者都會以電話通知，而三週的抽獎名單分別會在4月8日（一）、4月11日（四）和4月18日（四）出爐，都會在ETtoday新聞雲發佈，敬請鎖定「ETtoday寵物雲」、「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁，另外本篇報導也會將得獎名單更新於文中。

詳細活動辦法如下：

一、活動辦法：

1.凡於東森寵物雲全台門市單筆消費滿777元，並加入會員即可獲得轉幸運轉盤、週週抽、活動加碼抽獎資格。

2.體驗幸運轉盤，消費金額可累計，體驗次數不限。

3.「週週抽」限當週活動資格名單，「加碼抽」限活動期間資格名單。

(每週抽獎名單不累計，例如：第二週的抽獎名單不包含第一週的消費者。)

二、得獎公布時間：

1.週週抽餐券得獎公布：

活動期間每週四開獎，遇假日順延

⦿ 第一週：於3/27-4/2符合資格者，於4月8日（一）公佈

⦿ 第二週：於4/3-4/9符合資格者，於4月11日（四）公佈

⦿ 第三週：於4/10-4/16符合資格者，於4月18日（四）公佈

開獎日18:00前於東森寵物雲商店粉專公布。

2.住宿券得獎名單4月18日公佈於東森寵物雲商店粉專。

若您於週週抽中獎，加碼抽大獎還是有機會可以再次中獎喔！

註：請保留購買發票收據以作為兌獎憑證，若遺失發票恕無法兌獎。

三、注意事項：

1.幸運轉盤折價券使用方式：

✦商品折價券及洗澡折價券僅限下次消費使用。

✦商品折價券不限金額恕不找零。

✦折價券使用期限至2019年7月31日。

2.餐券使用方式：

✦寒舍艾美平日下午茶餐券、十二廚平日下午茶餐券、胡同燒肉全台分店餐飲兌換券（價值新台幣1,000元整），所有餐券惟超過兌獎價值部分，其價差需由得獎者自行負擔。

3.週週抽每週抽獎名單以前一週消費為主。可於活動期間每週消費，則每週都有抽獎資格。（例如：4/2消費者，有機會在11號中獎，18號開獎則不列入抽獎名單。）

4.每人每次消費僅限乙次中獎機會，恕不累抽，已中獎之發票即無法繼續參加抽獎。（例如：若1張發票金額為1600元，只有一次抽獎機會）

5.中獎者將由系統隨機抽出，並請保留購買發票收據以作為兌獎憑證，若遺失發票恕無法兌獎，也不另行遞補中獎名額。

6.凡參加本活動，視為已充分瞭解本活動規則中各條款內容，並同意完全遵守本活動規則所述之各項規定。

7.如本活動因不可抗力之因素無法執行，或本活動辦法若有未盡詳細事宜時，主辦單位保有隨時修正、暫停或取消本活動內容之權利，並不另行公告通知，亦不負擔任何賠償或補償責任。

四、兌獎說明：

1.幸運轉盤小禮將於現場發送領取。

2.餐券及住宿券得獎名單將於東森寵物雲商店粉絲專頁公佈，得獎者主辦單位將以電話通知聯繫。

3.得獎者需於期限內提供領取獎品的相關資訊，並依主辦單位指定方式與期限內領取獎品，如需本人親領時，得獎者應主動與主辦單位聯繫，並攜帶身分證件、得獎信件等資訊以利主辦單位核對身分。若未能配合前述方式、時間、地點，或是相關資訊缺漏不完整者，均視為放棄本活動之得獎資格

4.若因得獎者提供資料有誤而導致獎品無法領取、送達或獎品經簽收後遺失等其他問題，主辦單位將不再補發任何獎品，相關責任由得獎者自行承擔，如有不便敬請見諒。

5.若遇產品缺貨或不可抗力之事由，主辦單位保有變更獎品內容之權利，得改由其他等值商品取代之。

6.若有公開宣傳需求，得獎者須配合主辦單位宣傳拍照、受訪等相關事宜，同意主辦單位不限期限、區域及平台使用肖像與內容，不得再要求其他任何費用或回饋。

7.得獎者依財政部國稅局制定之「各類所得扣繳標準」之規定，須配合填寫勞務報酬單或獎品兌換收據單（含身分證正反影本）、並供申報個人年度所得，若給付獎品價值超過新台幣 20,000 元，需按給付獎品價值全額扣繳 10% 的所得稅，每次應扣繳稅額不超過新台幣 2,000 元者免予扣繳；若得獎者未能依法繳納扣取稅額，即視為喪失得獎資格，主辦單位將依稅法規定於年度終了開立或給價值不超過新台幣 1,000 元者，得免列單申報該管稽徵機關。

8.本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權利；主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，並毋需做事前通知。參加活動之網友視同承認本規定之效力，如有未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。

9.中獎紀錄若有任何爭議，以主辦單位的紀錄資料為準；欲查詢是否中獎或在活動過程如有任何疑問，請與活動單位聯絡（events_service@ettoday.net）或私訊東森寵物雲商店粉絲專頁，主辦單位不以電話回覆相關問題。

