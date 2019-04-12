ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

柴柴軍團精準投入！「左腳藏驚喜」送爸　網笑：踩下去簽樂透

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼柴柴軍團精準投入！　「鞋子藏驚喜」爸嚇壞：差點中獎。（圖／有點毛毛的／網友李進提供）

▲飼主一早收到愛犬們送的小驚喜。（圖／有點毛毛的／網友李進提供，下同）

寵物小組／綜合報導

狗皇賞賜黃金千兩不得不收下！台中市一名飼主李進飼養6隻柴犬，家裡每天鬧哄哄，除了有掃不完的狗毛，有時候還會收到「意外的驚喜」。這天他要穿鞋之前，突然發現底部多一條金黃色的條狀物，原來是其中一隻柴柴精準的把黃金投入，照片分享出來讓網友忍不住打趣，「踩下去剛好去買樂透！」

▲▼柴柴軍團精準投入！　「鞋子藏驚喜」爸嚇壞：差點中獎。（圖／有點毛毛的／網友李進提供）

請繼續往下閱讀...

▲飼主表示，起初家裡只有母柴「金牌」和公柴「寶寶」，後來生下孩子家裡變得更熱鬧。

飼主李進日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出照片寫道，「奴才平時待你們不薄，忠心耿耿絕無二心，狗皇兒們怎可如此對奴才...老子要上班賺肉肉差點中獎，你們這幫狗子看來是活膩了！」畫面中，爸拔左腳的鞋子的深處，藏著一條拇指長的狗便便，一個沒注意就會「中獎」；而柴柴們卻都露出無辜的表情，愣在客廳同步裝傻，讓想抓兇手的爸拔完全沒有頭緒。

▲▼柴柴軍團精準投入！　「鞋子藏驚喜」爸嚇壞：差點中獎。（圖／有點毛毛的／網友李進提供）

▲6隻柴犬的長相複製貼上。

這組逗趣的照片分享出來短短1天，已經累積2千多的按讚次數，許多網友看完紛紛留言笑說，「這也太厲害太精準了，肯定覬覦很久」、「這麼多隻，都不知道那位才是兇手」、「以為是蹲式的馬桶？」、「實在精準到位，這個應該鼓勵」、「賞奴才黃金萬兩」、「發財了...直接強迫爸爸中黃金」、「奴才，快點謝恩啊！」、「踩著黃金，出門賺萬金」、「汪：你那雙破鞋該丟了」。

更多精彩影音：

關鍵字： 柴犬驚喜鞋子黃金大便樂透

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

7公斤胖橘喵重壓10分鐘不走！　媽雙腿麻痺...移開見「愛的認證章」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／法鬥被丟水中游泳...掙扎30秒斷氣！　飼主錄..

影／住在雞舍隔壁...小狗學雞叫「卡痰破音」網笑噴..

影／「松露狗」戴嘴套眼泛淚光　網瘋傳「受虐照」真相..

第1次幫主子剃毛...「黑貓→受傷山豬」媽向牠道歉..

豆柴突破體型劣勢！「鎖喉壓制」KO黑柴　牠一臉懵：..

「又長又紅」的名貴鬥雞失蹤　警尋回嘆：被三杯了

特／柴柴不敢進鐵門...拼命扯牽繩逃脫　媽媽「拿佛..

賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎

1歲金金誤食「90公分奪命玩具」　主人心碎發文：千..

媽媽去上班囉！「這張圖」看出貓與狗的差別...網淚..

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天..

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬..

綠蠵龜背部爆裂慘死八里　沿岸海巡淚：貨輪螺旋槳擊斃

潛水員捕到母的野生大龍蝦！ 掀尾一看「秒放生」網..

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「..

不乖乖吃飯就「打電話給蟑螂！」　米克斯聽關鍵字秒衝..

最萌小信徒！連5年陪媽祖遶境　帥氣「墨鏡汪」專業打..

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷..

13米下的秘密豎立泳姿白帶魚　海中閃耀銀光如「萬劍..

台鐵站務員化身超級奶爸　送養9毛孩開「暖心3條件」..

蹲下撿垃圾驚見貓躲桌底「盯碗石化」！　媽走近一看笑..

黃汪趁紅燈「跳上機車」　楊梅派出所暖心收留幫找主人

小熊專用幣換肉肉！歐告叼「巨無霸雞腿」交易：要大份..

柴柴軍團精準投入！「左腳藏驚喜」送爸　網笑：踩下去..

垂耳貴賓見食物秒變小飛象　超萌殭屍跳3下「耳朵當機..

「跟狗狗一樣大」10公斤緬因貓超黏人　爸拔一叫就來..

媽每天「照顧別人家的狗」　14歲汪暖心體諒：她為了..

柴柴進醫院頂扣扣！「飛機耳舉手」淡定打針　獸醫狂讚..

骨癌貓變「流口水戽斗星人」　飼主淚：牠教我學會珍惜

和家人吵架負氣離家22小時　老父新竹狂奔通霄熱淚盈..

共鬥巨大荒神！《噬神者3》繁中版即將登Ninten..

期待林姿妙「挺直腰桿做生意」　時力黨：勿為做生意喪..

恐怖小三不借姦情曝光強討1500萬　4度嗆聲「放火..

台鐵站務員化身超級奶爸　送養9毛孩開「暖心3條件」..

蹲下撿垃圾驚見貓躲桌底「盯碗石化」！　媽走近一看笑..

遭貝佐斯問敢不敢提升工資　沃爾瑪高管：那亞馬遜要繳..

「黑洞」的存在再次證明廣義相對論

電梯竄出45kg大狗！他等上樓「生殖器慘被咬」　女..

北約20船、2千官兵黑海軍演　俄岸防導彈進入備戰狀..

寵物動物熱門新聞

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

第1次幫主子剃毛「黑貓→山豬」

遭柴妹鎖喉壓制　牠一臉懵：輸了

鬥雞離奇失蹤　尋回剩雞翅

柴柴不敢進鐵門　一拿佛珠秒正常

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

媽上班囉！這張圖看出貓狗的差別

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

「大小柴屁」同步扭扭　網友笑翻

見他臉朝下趴水面　柴犬狂吠求救

讀者迴響

熱門新聞

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

第1次幫主子剃毛「黑貓→山豬」

遭柴妹鎖喉壓制　牠一臉懵：輸了

鬥雞離奇失蹤　尋回剩雞翅

柴柴不敢進鐵門　一拿佛珠秒正常

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

媽上班囉！這張圖看出貓狗的差別

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

「大小柴屁」同步扭扭　網友笑翻

見他臉朝下趴水面　柴犬狂吠求救

史上最大摳棄養貓　胖到沒籠子裝

最新影片

更多

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天野放終能回家

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬網友

綠蠵龜背部爆裂慘死八里　沿岸海巡淚：貨輪螺旋槳擊斃

潛水員捕到母的野生大龍蝦！ 掀尾一看「秒放生」網讚：真英雄

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面