柴柴軍團精準投入！「左腳藏驚喜」送爸　網笑：踩下去簽樂透

▲飼主一早收到愛犬們送的小驚喜。（圖／有點毛毛的／網友李進提供，下同）

寵物小組／綜合報導

狗皇賞賜黃金千兩不得不收下！台中市一名飼主李進飼養6隻柴犬，家裡每天鬧哄哄，除了有掃不完的狗毛，有時候還會收到「意外的驚喜」。這天他要穿鞋之前，突然發現底部多一條金黃色的條狀物，原來是其中一隻柴柴精準的把黃金投入，照片分享出來讓網友忍不住打趣，「踩下去剛好去買樂透！」

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▲飼主表示，起初家裡只有母柴「金牌」和公柴「寶寶」，後來生下孩子家裡變得更熱鬧。

飼主李進日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出照片寫道，「奴才平時待你們不薄，忠心耿耿絕無二心，狗皇兒們怎可如此對奴才...老子要上班賺肉肉差點中獎，你們這幫狗子看來是活膩了！」畫面中，爸拔左腳的鞋子的深處，藏著一條拇指長的狗便便，一個沒注意就會「中獎」；而柴柴們卻都露出無辜的表情，愣在客廳同步裝傻，讓想抓兇手的爸拔完全沒有頭緒。

▲6隻柴犬的長相複製貼上。



這組逗趣的照片分享出來短短1天，已經累積2千多的按讚次數，許多網友看完紛紛留言笑說，「這也太厲害太精準了，肯定覬覦很久」、「這麼多隻，都不知道那位才是兇手」、「以為是蹲式的馬桶？」、「實在精準到位，這個應該鼓勵」、「賞奴才黃金萬兩」、「發財了...直接強迫爸爸中黃金」、「奴才，快點謝恩啊！」、「踩著黃金，出門賺萬金」、「汪：你那雙破鞋該丟了」。

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